Rozpoczynając wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej z 15. miejsca, Max Verstappen wielokrotnie wyprzedzał innych kierowców w trakcie wyścigu, a jednym z zawodników, których minął w drodze po drugą pozycję, był George Russell.

Bez możliwości skorzystania z systemu DRS, Russell nie mógł obronić się przed Verstappenem. Jest to oczywiście dosyć powszechna sytuacja i jeden z najłatwiejszych sposobów na zyskanie pozycji na torze we współczesnej Formule 1.

- Co George Russell mógłby zrobić, aby zatrzymać Red Bulla za sobą? On nie miał DRS, a Max Verstappen miał. To było całkiem łatwe wyprzedzanie - powiedział David Croft ze Sky F1.

Następnie porównał on starcie Maxa Verstappena z George'em Russellem do bitwy różnych klas samochodów, a nie dwóch bolidów Formuły 1.

- Biorąc pod uwagę różnicę tempa między dwoma samochodami, ta walka wyglądała jak F1 kontra F2. Oczywiście nie mówię tego, aby w jakikolwiek sposób obrazić kogokolwiek zaangażowanego w projektowanie samochodu Mercedesa. Wydawało się, że Red Bull był na zupełnie innym poziomie! - ekscytował się Croft.

Lewis Hamilton, którego ostatnie zwycięstwo w F1 miało miejsce właśnie w Arabii Saudyjskiej w 2021 roku, powiedział, że nie ma sensu próbować bronić się przed Verstappenem po tym, jak zostanie się przez niego dogonionym.

Zapytany, czy dominacja Red Bulla jest niepokojącym sygnałem dla Formuły 1, Hamilton odpowiedział:

- Zdecydowanie nigdy nie widziałem tak szybkiego samochodu. Myślę, że kiedy byliśmy na czele, nie dysponowaliśmy aż taką przewagą prędkości. Sądzę, że ich bolid jest najszybszy, jaki kiedykolwiek widziałem, zwłaszcza na tle reszty stawki.