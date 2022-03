Trzydniowe zajęcia w Bahrajnie nie przebiegły idealnie po myśli Mercedesa. W13 podatny jest na zjawisko „podskakiwania”, a trudności w prowadzeniu dodatkowo pogłębiały wiatr i wysoka temperatura.

Do inauguracji sezonu pozostał tydzień i wobec nierozwiązanych problemów Hamilton uważa, że Mercedes w pierwszych wyścigach nie powinien oczekiwać zwycięstw.

- Oczywiście jest zbyt wcześnie, by jakoś nadmiernie rozmyślać, ale wydaje mi się, że tym momencie nie będziemy walczyć o zwycięstwa - przekonywał Hamilton. - Jednak w samochodzie jest potencjał, by to zmienić. Musimy to po prostu wydobyć oraz rozwiązać niektóre problemy i właśnie nad tym teraz pracujemy.

Przedsezonowe problemy Mercedesa nie są nowością. Podobnie było i przed rokiem po czym Hamilton wygrał Grand Prix Bahrajnu. Brytyjczyk podkreśla jednak, iż tym razem kłopoty są poważniejsze i nie wystarczą tylko drobne korekty.

- Jest zupełnie inaczej. Nie jest tak dobrze... Nie wydaje mi się, że sprawimy, by wyglądało to tak dobrze jak w roku ubiegłym. Wtedy mieliśmy trudne treningi, ale w wyścigu wszystko się zmieniło.

- Uważam, że teraz przed nami większe wyzwanie i zmiany nie zajdą w przeciągu tygodnia. Myślę, że potrwa to dłużej. Jednak z tego co mi powiedziano, możemy znaleźć sporo tempa.

Hamilton dodał, że nie traci wiary, iż jego zespół zdoła w dłuższej perspektywie polepszyć formę tegorocznego W13.

- Wszyscy w fabryce wykonują fantastyczną pracę. Mamy kilka przeszkód do pokonania. Oczywiście, w przyszłym tygodniu powinniśmy mieć trochę lepsze tempo. Ludzie mówią, że my zawsze sobie umniejszamy, ale będą zaskoczeni. W tym roku jest inaczej - podsumował Lewis Hamilton.