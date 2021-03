Już na początku przedsezonowych jazd w W12 zawiodła skrzynia biegów, mocno ograniczając zaplanowany program prac na torze. Następnego dnia Lewis Hamilton wylądował w żwirze. Brytyjczyk, jak i Valtteri Bottas mocno narzekali na brak stabilności tyłu samochodu.

Żaden z reprezentantów ekipy z Brackley nie zbliżył się do rezultatu Maxa Verstappena, który uzyskał najlepszy czas testów.

Inżynierowie Mercedesa ujawniają, że nie mają natychmiastowej odpowiedzi na bolączki W12.

- Było oczywiste, że nasz samochód nie prowadził się zbyt dobrze, szczególnie na tle bolidu Red Bulla, który pewnie trzymał się toru, szczególnie w ostatnim sektorze - wyjaśnił strateg zespołu, James Vowles. - Myślę, że to uczciwa ocena. Było to widoczne z zewnątrz, co odzwierciedlały również czasy okrążeń.

- Uczciwie przyznajemy, że nie mamy na to jeszcze odpowiedzi. Dysponujemy ogromną ilością danych i teraz przed nami długa podróż, aby zrozumieć co było przyczyną tego stanu rzeczy - dodał.

Główny inżynier wyścigowy - Andrew Shovlin wskazał niektóre z czynników, które miały negatywny wpływ na zachowanie W12.

- Wiatr poważnie skomplikował sytuację. Powiewy z tyłu powodują dużą utratę siły docisku. W wielu zakrętach samochód był wystawiony na taki wiatr, dlatego prowadził się niestabilnie. Do tego na tym torze łatwo przegrzewa się opony, co prowadzi do poślizgów i utraty przyczepności, co jeszcze bardziej wszystko utrudnia. Jest więc kilka problemów.

- Co ważne, widzieliśmy, że niektórzy z naszych rywali nie mieli takich kłopotów. Dlatego skupiamy się na zrozumieniu co działo się z tyłem (bolidu), jak możemy sprawić, aby był bardziej stabilny i przewidywalny. Praca trwa.

- Miejmy nadzieję, że kiedy nadejdzie weekend wyścigowy, kierowcy nie napotkają takich trudności, bowiem w przeciwnym razie będzie ciężko im uzyskać dobre czasy okrążeń - zakończył.

Mercedes dodatkowo we wtorek zaliczył dzień filmowy z W12 na torze w Bahrajnie.

Tegoroczne mistrzostwa Formuły 1 otwiera Grand Prix Bahrajnu w dniach 26-28 marca.

akcje