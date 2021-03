Agresywna strategia zespołu niemieckiego producenta oraz świetne zarządzanie oponami przez Lewisa Hamiltona pomogły mu w pokonaniu Maxa Verstappena na torze w Sakhir.

Jednak pod względem czystych osiągów, samochód mistrzów świata jest słabszy niż ten rywali z Milton Keynes. Co więcej, główny inżynier Mercedesa podkreśla, że jego ekipa nie ma żadnej przewagi nad Red Bullem.

Zobacz jak przebiegało GP Bahrajnu: GP Bahrajnu: Okrążenie po okrążeniu - animacja

- W porównaniu z nimi nie mamy żadnych mocnych stron - powiedział Andrew Shovlin. - Przez wiele lat mogliśmy polegać na naszej prędkości na prostych, osiągach w szybkich zakrętach i sekwencjach łuków. Natomiast patrząc na to, co działu się tutaj, nie byliśmy w stanie kręcić takich czasów. W kwalifikacjach było parę zakrętów, w których naprawdę dali nam popalić. Np. w dziewiątym i dziesiątym byli bardzo mocni.

- W czasówce były zakręty, w których my mieliśmy lepszą prędkość oraz takie, które im pasowały bardziej. Po prostu potrzebujemy szybszego samochodu - kontynuował.

Podczas gdy Mercedes cieszył się dużą przewagą w ostatnich sezonach, krok naprzód ze strony Red Bulla nie jest pierwszym takim przypadkiem. W 2018 roku Mercedes nie wygrał wyścigu aż do czwartej rundy mistrzostw, kiedy do głosu doszli Ferrari i RBR.

- Mieliśmy kilka trudnych okresów podczas paru ostatnich sezonów. Nie jest to dla nas nowa sytuacja i musimy nad tym popracować. Teraz mamy dwie ekipy na czele i sądzę, że będzie to niełatwy rok - dodał. - Nie ma wątpliwości, że Red Bull spisuje się naprawdę dobrze. To twardy, mocno skoncentrowany zespół, który nie popełnia zbyt wielu błędów. Do tego Max jest dojrzałym, bardzo inteligentnym zawodnikiem i trudnym rywalem.

Galeria zdjęć: Lewis Hamilton podczas GP Bahrajnu

Lewis Hamilton 1 / 10 Autor zdjęcia: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 2 / 10 Autor zdjęcia: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 3 / 10 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton 4 / 10 Autor zdjęcia: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 5 / 10 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton 6 / 10 Autor zdjęcia: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton 7 / 10 Autor zdjęcia: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 8 / 10 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes 9 / 10 Autor zdjęcia: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton 10 / 10 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images

