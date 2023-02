Mercedes szykuje się do nadchodzącej rywalizacji, mając nadzieję, iż w Brackley udało się rozwiązać wszystkie ubiegłoroczne problemy. Głównym z nich było zjawisko podskakiwania - w większym lub mniejszym stopniu dotykające niemal każdą ekipę w stawce - skutecznie zakrywające potencjał drzemiący w W13.

W czwartkowy poranek W14 jako pierwszy przejął George Russell. Brytyjczyk w podsumowaniu sesji miał piąty czas, przeszło 1,2 s za najszybszym Maxem Verstappenem. W obozie Mercedesa panuje jednak umiarkowane zadowolenie, zwłaszcza informacjami zwrotnymi od kierowcy.

- Wydaje się, że balans jest odpowiedni. Nie ma podskakiwania, poza tym wybojem na końcu prostej. To dobra wiadomość - przekazał Toto Wolff.

- To dobry punkt wyjścia. Zbieramy dużo danych. Po zeszłym roku ważne jest, by wszystko ze sobą zestawić i próbować różnych rzeczy.

Spytany przez Motorsport.com czy naprawdę Mercedes W14 ani przez moment nie miał problemu ze zjawiskiem „porpoisingu”, Wolff odparł:

- Samochód trochę „chodził” w zakręcie numer 12, tym szybkim. Jednak to nic w porównaniu z tym, co mieliśmy o tej porze w zeszłym roku. No i nie ogranicza nam osiągów.

Wolff podkreśla, że dwanaście miesięcy temu zespół Mercedesa praktycznie od razu zdał sobie sprawę, jak poważna jest skala problemu podskakiwania.

- Wiedzieliśmy, że mamy problem, ponieważ samochód dosłownie skakał. I tak naprawdę nie mogliśmy nim nawet właściwie jeździć. Teraz jest inaczej.

- Uważam, że mamy solidną bazę, nad którą możemy pracować i spróbować zoptymalizować samochód. Trzeba ustalić czy w jakimś obszarze są przeszkody ograniczające osiągi, tak jak w zeszłym roku podskakiwanie. Musimy po prostu przejść przez ustalony program.