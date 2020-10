Mercedes nie pokazał wszystkiego

Podczas popołudniowych zajęć Bottas był szybszy od Lewisa Hamiltona o niespełna 0,3 s. Strata trzeciego Daniela Ricciardo przekroczyła sekundę.

- Sporo jeździliśmy, ale nie złożyłem idealnie wszystkich sektorów - przyznał Bottas. - Czyli wciąż wiele możemy od siebie dać. Warunki były dziś dość trudne. Dlatego widzieliśmy sporo kierowców popełniających błędy. Wydaje się, że zwłaszcza przy jeździe z niskim poziomem paliwa tył sprawiał mi trochę problemów. Musimy więc na to spojrzeć.

- Bardziej przypominało to rajdowy styl jazdy niż ten znany z F1. Nie jestem przekonany czy był to najlepszy sposób. Tak, jak powiedziałem. Uważam, że wciąż jest sporo czasu do zyskania, także jeśli chodzi o ustawienia. W sektorze pierwszym i drugim czułem się dobrze. Jednak w trzecim jest nerwowo. Jeśli tam pójdzie nam dobrze, jestem przekonany, iż zyskamy czas.

Lewis Hamilton również spodziewa się poprawy czasu okrążenia, choć mistrz świata akurat w ostatnim sektorze czuł się bardzo dobrze. Narzekał jednak na ogólną szybkość.

- Nie czułem, abym był dziś szczególnie szybki - wyznał Brytyjczyk. - Nie zaczęło się zbyt dobrze. Pierwszy trening był dość kiepski. Zablokowałem koła w pierwszym zakręcie na miękkiej oponie. Potem wyjechałem na twardej mieszance i kompletnie ją zniszczyłem. FP1 był więc do niczego.

- FP2 rozpoczął się o wiele lepiej. Trochę traciłem w pierwszym i drugim sektorze, ale ostatni był niezły. Nie poskładałem jeszcze wszystkich, ale praca trwa. Jest jeszcze kilka rzeczy które muszę poprawić, zarówno pod względem jazdy, jak i ustawień. To jak robienie kolejnych kroków. Jeśli nie zrobiłeś żadnego w pierwszym treningu, zaczynasz z tyłu w drugim.

- Mimo wszystko uważam, że samochód spisywał się naprawdę dobrze. Mam sporo pracy do wykonania wieczorem, ale to nic nowego - podsumował Lewis Hamilton.