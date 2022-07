Podskakiwanie jest bolączką wielu zespołów, ale zdecydowanie najmocniej dotyka Mercedesa. Jednak nie tylko jego kierowcy alarmowali, że zjawisko może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie.

Do gry wkroczyła więc FIA i od Grand Prix Francji zacznie obowiązywać dyrektywa techniczna modyfikująca przepisy. W życie wejdzie wskaźnik oscylacji aerodynamicznych. Jeśli jakiś samochód znajdzie się poza jego graniczną wartością, może zostać uznany za niebezpieczny i tym samym niedopuszczony do rywalizacji.

Większość ekip jest przekonana, że nowe przepisy nie wymuszą istotnych zmian w ich samochodach. Niepewność panuje w Mercedesie. Przedstawiciele mistrzów świata wśród konstruktorów przyznali, że np. podczas rundy w stolicy Azerbejdżanu - Baku ich W13 nie spełniłby norm.

- Z tego co słyszałem od FIA, jest to coś nad czym jeszcze muszą popracować i określić jak pragmatycznie to będzie działać - przekazał Mike Elliott, dyrektor techniczny Mercedesa. - Patrząc na kilka ostatnich wyścigów, gdyby wskaźnik był w użyciu, w Baku byśmy nie zmieścili się w granicach. Z kolei wczoraj, wskaźnik nawet by nie drgnął.

- Ciekawie będzie zobaczyć, jak to będzie stosowane w trakcie sezonu. Nikt z nas przecież nie chce podskakiwania. Nie próbujemy rozwijać się w taki sposób.

Elliott podkreślił również, iż w chwili obecnej nie wie, co jeśli zespół będzie miał trudności z zejściem poniżej granicznej wartości, nawet podnosząc samochód, co zwykle pomaga opanować podskakiwanie.

- Pytanie brzmi - jeśli przekroczysz wartość to czy możesz to poprawić w trakcie wyścigowego weekendu? Myślę, że nikt z nas nie chce widzieć wykluczonych samochodów, ponieważ nie będziemy w stanie poradzić sobie z problemem.

- Sądzę, że czas pokaże czy ten wskaźnik można wykorzystywać w odpowiedni sposób i czy może on pomóc naprowadzić sprawy na właściwe tory bez szkody dla widowiska. Zobaczymy, co się wydarzy. Jestem przekonany, że FIA jest tego świadoma.