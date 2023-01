James Vowles został ogłoszony nowym szefem zespołu Williamsa, kończąc długą i pełną sukcesów karierę w Mercedesie. I chociaż Mercedes od dawna korzystał z zaangażowania Vowlesa i straci teraz jego cenny wkład, jeśli chodzi o strategię, to zmiana podejścia nastąpiła już od połowy ubiegłego roku, kiedy Vowles zrezygnował z wielu obowiązków.

W ramach starań o pomoc w rozwoju kariery Vowlesa, Mercedes odsunął go od bezpośredniego zaangażowania w rozmowy strategiczne i powierzył mu nowe obowiązki w obszarach takich jak program dla młodych kierowców i kontrakty. Te zmiany oznaczały, że strategia Mercedesa w wyścigach była już prowadzona bez nieustannego nadzoru Vowlesa.

Przemawiając podczas piątkowej odprawy medialnej, szef zespołu Mercedesa, Toto Wolff, powiedział:

- Nie ma żadnej luki do uzupełnienia. Kilka lat temu położyliśmy nacisk na to, co zrobić, jeśli pewnego dnia James zdecyduje się robić coś innego, czy to w Mercedesie, czy poza nim. Mamy niezwykle utalentowany zespół strategów - stwierdził Wolff.

- Mamy dziewięć osób, niektóre na bardzo wysokim szczeblu, które nie zawsze są na pierwszej linii, a rozwinęły się w organizacji. Czuję się bardzo dobrze w strukturze, która idzie naprzód. I to nie jest tak, że nagle mamy jakąś wielką słabość - powiedział szef Mercedesa.

Ponieważ zespół ds. strategii jest już dobrze osadzony, oczekuje się, że Mercedes dokona redystrybucji innych obszarów pracy Vowlesa wśród osób w Brackley.