Lewis Hamilton zwyciężył w kwalifikacjach do sprintu przed Grand Prix Sao Paulo. Sędziowie jednak po sesji odkryli, że system DRS w bolidzie Brytyjczyka był prawdopodobnie niezgodny z regulaminem. Po dokładnych analizach, w sobotę po południu wydano oficjalne oświadczenie o dyskwalifikacji siedmiokrotnego mistrza świata z piątkowych kwalifikacji. Oznacza to, że Hamilton ruszy do sprintu z ostatniej pozycji.

Mercedes miał prawo odwołać się od orzeczenia. Według zespołu, gdyby taka decyzja zostałaby podjęta, to Hamilton zachowałby pierwsze miejsce na starcie wyścigu sprinterskiego zespołu. Szefostwo ekipy z Brackley zaznaczyło jednak, że nie podejmie takich działań, oświadczając, że chcą wygrać te mistrzostwa na torze wyścigowym.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, arrive in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images