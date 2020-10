Mercedes pojedzie bez DAS

Tegoroczny wynalazek Mercedesa, wprowadzony już podczas zimowych testów, umożliwia zmianę kąta zbieżności przednich kół poprzez przyciąganie i odpychanie kierownicy.

Choć DAS nie jest używany podczas każdego okrążenia, pomocny jest w szczególnych okolicznościach, na przykład w czasie neutralizacji, gdy kluczowe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury opon. Mercedes jako jedyny korzysta z nowatorskiego rozwiązania, a FIA - aby uniknąć kosztownego wyścigu zbrojeń - zdecydowała się zakazać użycia systemu od przyszłego sezonu.

Zakaz zmusi Mercedesa do wprowadzenia zmian w układzie kierowniczym i niemiecki producent chce jak najszybciej zrozumieć konsekwencje koniecznych modyfikacji. Jak ilustruje nasze zdjęcie główne, układ kierowniczy w W11 przygotowanym do piątkowych treningów posiada pasywny układ kierowniczy. W ten sposób Mercedes zrezygnował z możliwości regulacji, jaką do tej pory posiadał kierowca.

Jak dowiedział się Motorsport.com, oba samochody Mercedesa będą jeździć bez systemu DAS w dwóch piątkowych treningach.

Mercedes AMG F1 W11 - DAS Photo by: Giorgio Piola