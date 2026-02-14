Mercedes postawił kropkę nad "i"
Wczoraj dobiegła końca pierwsza tura przedsezonowych testów F1 w Bahrajnie.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Mercedes potwierdził, że jest zespołem, z którym trzeba będzie się liczyć w tym roku, po tym jak Andrea Kimi Antonelli i George Russell zdominowali ostatni dzień testów na Bahrain International Circuit.
19-latek uzyskał czas 1.33,669 s, który był lepszy o 0,249 s od wyniku jego zespołowego kolegi, Russella, najlepszego przed południem.
Mercedes przełamał w ten sposób rozczarowanie po czwartkowych problemach z jednostką napędową, która wykluczyła Antonelliego z porannej sesji i pokazał, że wchodzi w pełen zmian sezon 2026, jako faworyt do tytułu mistrzowskiego.
Szef Mercedesa, Toto Wolff, stara się jednak studzić oczekiwania, argumentując, że to Red Bull jest w rzeczywistości punktem odniesienia, ale nie wolno zapominać także o Ferrari.
Scuderia miała produktywny piątek, a Lewis Hamilton ustąpił tylko kierowcom Mercedesa, uzyskując rano czas 1.34,209 sekundy, tracąc 0,291 sekundy do Russella. Dzień Hamiltona zakończył się jednak 10 minut wcześniej, ponieważ Brytyjczyk wypadł z toru w zakręcie #8, najprawdopodobniej z powodu braku paliwa.
Oscar Piastri i Max Verstappen utrzymali odpowiednio czwarte i piąte miejsce, tracąc do Antonelliego 0,880 i 1,672 sekundy – oba czasy zostały uzyskane w drugiej sesji.
Nowy zespołowy kolega Verstappena, Isack Hadjar, zajął szóste miejsce, a Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Oliver Bearman (Haas) i Nico Hulkenberg (Audi) uzupełnili pierwszą dziesiątkę.
Pod względem liczby okrążeń, piątek należał do Oscara Piastriego, który zrobił 161 kółek. To był najwyższy wynik, jaki którykolwiek z kierowców osiągnął w ciągu jednego dnia w tym tygodniu. Nie wiele gorszym wynikiem mógł się pochwalić Hamilton (150), Colapinto (144) oraz Liam Lawson (119).
Oscar Piastri, McLaren
Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
McLaren pokonał najwięcej kilometrów ze wszystkich zespołów (871 km), wyprzedzając Ferrari (812 km) i Williamsa (790 km). Haas zajął czwarte miejsce (785 km), Alpine piąte (779 km), a Mercedes szóste (752 km).
W piątek problemy nadal trapiły Astona Martina i Cadillaca. Kłopoty z chłodzeniem zmusiły Valtteriego Bottasa do zatrzymania się już w ciągu pierwszej godziny.
Zespół potrzebował prawie dwóch godzin, aby naprawić awarię, co spowodowało, że Cadillac przejechał zaledwie 105 okrążeń, podczas gdy Aston Martin tylko 72. Wszystko z powodu bliżej nieokreślonego problemu, który zatrzymał Lance'a Strolla w garażu przez większość popołudnia.
Kierowcy wrócą do Bahrajnu na kolejną trzydniową sesję w dniach 18-20 lutego. Będzie to ostatni sprawdzian przed inauguracją sezonu w Melbourne, która odbędzie się 8 marca.
Wyniki trzeciego dnia testów w Bahrajnie:
1. Andrea Kimi Antonelli, 1.33,669s (61 okrążeń)
2. George Russell, 1.33.918s [+0.249s] (78 okrążeń)
3. Lewis Hamilton, 1.34.209s [+0.540s] (150 okrążeń)
4. Oscar Piastri, 1.34,549s [+0.880s] (161 okrążeń)
5. Max Verstappen, 1.35,341s [+0.672s] (61 okrążeń)
6. Isack Hadjar, 1.35,610s [+1.941s] (59 okrążeń)
7. Esteban Ocon, 1.35,753s [+2.084s] (75 okrążeń)
8. Franco Colapinto, 1.35,806s [+2.137s] (144 okrążenia)
9. Oliver Bearman, 1.35,972s [+2.303s] (70 okrążeń)
10. Nico Hulkenberg, 1.36,291s [+2.622s] (58 okrążeń)
11. Alexander Albon, 1.36,665s [+3.124s] (78 okrążeń)
12. Liam Lawson, 1.36,808s [+3.139s] (119 okrążeń)
13. Carlos Sainz, 1.37,186s [+3.517s] (68 okrążeń)
14. Sergio Perez, 1.37,365s [+3.696s] (67 okrążeń)
15. Gabriel Bortoleto, 1.37,536s [+3.867s] (60 okrążeń)
16. Lance Stroll, 1.38,165s [+4.496s] (72 okrążenia)
17. Valtteri Bottas, 1.38,772s [+5.103s] (37 okrążeń)
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Trzeci dzień testów w Bahrajnie
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Russell przyspieszył
Produktywny dzień Ferrari
Rosberg prosi Hamiltona
Leclerc zaczął najlepiej
Wyścigi za trudne dla kibiców?
Refleksja Hamiltona
Najnowsze wiadomości
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze