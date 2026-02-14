Mercedes potwierdził, że jest zespołem, z którym trzeba będzie się liczyć w tym roku, po tym jak Andrea Kimi Antonelli i George Russell zdominowali ostatni dzień testów na Bahrain International Circuit.

19-latek uzyskał czas 1.33,669 s, który był lepszy o 0,249 s od wyniku jego zespołowego kolegi, Russella, najlepszego przed południem.

Mercedes przełamał w ten sposób rozczarowanie po czwartkowych problemach z jednostką napędową, która wykluczyła Antonelliego z porannej sesji i pokazał, że wchodzi w pełen zmian sezon 2026, jako faworyt do tytułu mistrzowskiego.

Szef Mercedesa, Toto Wolff, stara się jednak studzić oczekiwania, argumentując, że to Red Bull jest w rzeczywistości punktem odniesienia, ale nie wolno zapominać także o Ferrari.

Scuderia miała produktywny piątek, a Lewis Hamilton ustąpił tylko kierowcom Mercedesa, uzyskując rano czas 1.34,209 sekundy, tracąc 0,291 sekundy do Russella. Dzień Hamiltona zakończył się jednak 10 minut wcześniej, ponieważ Brytyjczyk wypadł z toru w zakręcie #8, najprawdopodobniej z powodu braku paliwa.

Oscar Piastri i Max Verstappen utrzymali odpowiednio czwarte i piąte miejsce, tracąc do Antonelliego 0,880 i 1,672 sekundy – oba czasy zostały uzyskane w drugiej sesji.

Nowy zespołowy kolega Verstappena, Isack Hadjar, zajął szóste miejsce, a Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Oliver Bearman (Haas) i Nico Hulkenberg (Audi) uzupełnili pierwszą dziesiątkę.

Pod względem liczby okrążeń, piątek należał do Oscara Piastriego, który zrobił 161 kółek. To był najwyższy wynik, jaki którykolwiek z kierowców osiągnął w ciągu jednego dnia w tym tygodniu. Nie wiele gorszym wynikiem mógł się pochwalić Hamilton (150), Colapinto (144) oraz Liam Lawson (119).

Oscar Piastri, McLaren Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

McLaren pokonał najwięcej kilometrów ze wszystkich zespołów (871 km), wyprzedzając Ferrari (812 km) i Williamsa (790 km). Haas zajął czwarte miejsce (785 km), Alpine piąte (779 km), a Mercedes szóste (752 km).

W piątek problemy nadal trapiły Astona Martina i Cadillaca. Kłopoty z chłodzeniem zmusiły Valtteriego Bottasa do zatrzymania się już w ciągu pierwszej godziny.

Zespół potrzebował prawie dwóch godzin, aby naprawić awarię, co spowodowało, że Cadillac przejechał zaledwie 105 okrążeń, podczas gdy Aston Martin tylko 72. Wszystko z powodu bliżej nieokreślonego problemu, który zatrzymał Lance'a Strolla w garażu przez większość popołudnia.

Kierowcy wrócą do Bahrajnu na kolejną trzydniową sesję w dniach 18-20 lutego. Będzie to ostatni sprawdzian przed inauguracją sezonu w Melbourne, która odbędzie się 8 marca.

Wyniki trzeciego dnia testów w Bahrajnie:

1. Andrea Kimi Antonelli, 1.33,669s (61 okrążeń)

2. George Russell, 1.33.918s [+0.249s] (78 okrążeń)

3. Lewis Hamilton, 1.34.209s [+0.540s] (150 okrążeń)

4. Oscar Piastri, 1.34,549s [+0.880s] (161 okrążeń)

5. Max Verstappen, 1.35,341s [+0.672s] (61 okrążeń)

6. Isack Hadjar, 1.35,610s [+1.941s] (59 okrążeń)

7. Esteban Ocon, 1.35,753s [+2.084s] (75 okrążeń)

8. Franco Colapinto, 1.35,806s [+2.137s] (144 okrążenia)

9. Oliver Bearman, 1.35,972s [+2.303s] (70 okrążeń)

10. Nico Hulkenberg, 1.36,291s [+2.622s] (58 okrążeń)

11. Alexander Albon, 1.36,665s [+3.124s] (78 okrążeń)

12. Liam Lawson, 1.36,808s [+3.139s] (119 okrążeń)

13. Carlos Sainz, 1.37,186s [+3.517s] (68 okrążeń)

14. Sergio Perez, 1.37,365s [+3.696s] (67 okrążeń)

15. Gabriel Bortoleto, 1.37,536s [+3.867s] (60 okrążeń)

16. Lance Stroll, 1.38,165s [+4.496s] (72 okrążenia)

17. Valtteri Bottas, 1.38,772s [+5.103s] (37 okrążeń)