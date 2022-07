Po opanowaniu zjawiska podskakiwania Mercedes osiąga coraz lepsze wyniki. W Grand Prix Francji Lewis Hamilton zajął drugie, a George Russell trzecie miejsce.

Strata Hamiltona do zwycięzcy - Maxa Verstappena wyniosła trochę ponad 10 sekund, ale w Mercedesie przyznają, że okoliczności rywalizacji na Paul Ricard nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do dystansu dzielącego ich od rywali. Mistrz świata po wypadku Charlesa Leclerca mógł spokojnie zarządzać swoim wyścigiem i oponami.

Pytany przez Motorsport.com czy w rzeczywistości strata wynosi 0,4 - 0,5 s na okrążeniu, Wolff odparł:

- Wydaje mi się, że Hamilton był w stanie w pierwszym stincie ustabilizować stratę na poziomie 5-6 sekund, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że w drugim Max po prostu starał się utrzymać na torze.

- Moja perspektywa jest więc jak do połowy pusta szklanka. Nadal musimy nadrobić dużo czasu na okrążeniu.

Mercedes - wzmocniony dodatkowo kolejnymi poprawkami - przystępował do weekendu na Paul Ricard z myślą o dobrym występie, sugerując nawet walkę o zwycięstwo. Wolff uważa, że teraz ważne będzie zrozumienie, dlaczego start we Francji nie spełnił oczekiwań pod względem tempa.

- Myślę, że z każdym kolejnym okrążeniem mamy więcej danych i coraz więcej rozumiemy. Składamy elementy tej układanki. To chwilami trudny proces.

To co nie ulega wątpliwości, to deficyt na pojedynczym okrążeniu. Problemem jest również odpowiednie dogrzanie ogumienia.

- To nie jest jedna rzecz. Brakuje nam osiągów na jednym okrążeniu oraz na początku stintów. Trzeba to zrozumieć. Drugie i trzecie miejsce to dobry wynik, ale pracujemy niestrudzenie, by wygrać. Strata nadal jest.

