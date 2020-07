Mercedes sprawdzi nowe części

Dlatego z troską o niezawodność szef zespołu Toto Wolff oczekuje na Grand Prix Styrii, które ponownie odbędzie się na Red Bull Ringu. Również z nadzieją, ponieważ Mercedes wprowadzi nowe części, które mają być mniej awaryjne.

- Wynik pierwszego wyścigu wygląda dobrze na papierze, ale w rzeczywistości mieliśmy szczęście, że go ukończyliśmy. Niezawodność wzbudziła nasze prawdziwe obawy i nad tym pracujemy, jest to priorytetem. W krótszym sezonie z szeregiem wyścigów, które nie zostały jeszcze ustalone, każdy punkt się liczy, więc musimy szybko to poprawić - powiedział Wolff.

- Nasze główne problemy dotyczyły elementów elektrycznych skrzyni biegów. Spowodowała to jazda po agresywnych krawężnikach toru w Spielbergu. Po raz pierwszy zauważyliśmy ten problem w piątek i natychmiast rozpoczęliśmy prace, zarówno w fabryce, jak i na torze, nad środkami łagodzącymi dla kolejnych wyścigów. W ten weekend będziemy testowali nowe komponenty, aby poprawić sytuację -poinformował.

Pomijając te obawy, Toto Wolff wie, że może liczyć na świetną formę Valtteriego Bottasa i próbę rewanżu ze strony Lewisa Hamiltona po jego czwartym miejscu w GP Austrii.

- W ubiegły weekend Valtteri spisał się dobrze, kontrolując wyścig i pozostając na czele podczas wyjazdów samochodu bezpieczeństwa. Lewis wykonał dobrą robotę, walcząc w stawce. Był niezadowolony ze swojej pięciosekundowej kary; wykorzysta najbliższą okazję, aby uporządkować wszystko, kiedy wrócimy na tor - dodał.