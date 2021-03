Mercedes stracił godzinę

Po obiadowej przerwie Fin zastąpił Lewisa Hamiltona, Lando Norris - Daniela Ricciardo, Lance Stroll Sebastiana Vettela, Charles Leclerc Carlosa Sainza, Pierre Gasly Yukiego Tsunodę, Mick Schumacher Nikitę Mazepina.

Temperatura powietrza wzrosła do 23, asfaltu do 34 stopni. Prędkość wiatru, dzisiaj wiejącego z północy, wzrosła do 14 km/h.

W 10 minucie Charles Leclerc wyjechał na prototypowych C3 i rozpoczął od 1.36,875. Mick Schumacher jadący na C3, awansował na dziewiąte miejsce (1.35,463, 1.35,076). Lance Stroll korzystał z C2 (1.36,055). Antonio Giovinazzi (C3) poprawił się na 1.35,693 i zamykał dziesiątkę.

Pierre Gasly (C2) popełnił błąd na ostatnim zakręcie, uzyskując 1.37,712. Williams jako jedyny używa najbardziej miękkich opon C5. Nicholas Latifi utrzymuje się w czołowej czwórce.

Nadal dziewiąty, Mick Schumacher zszedł do 1.34,072. Antonio Giovinazzi otrzymał prototypowe C3 (1.33,383, 1.33,145). Lance Stroll zamykał dziesiątkę po 1.33,944.

Mercedes zdjął podłogę w W12 i zasłonił boks ekranami. Dopiero w 55 minucie Valtteri Bottas pojawił się na C2. Wicemistrzowi świata zmierzono 1.36,105.

NAJLEPSZE CZASY DO GODZ. 16.00

1. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren MCL35M-Mercedes 1.32,215 (52)

2. Fernando Alonso (E) Alpine A521-Renault 1.32,339 (69)

3. Sergio Pérez (MEX) Red Bull RB16B-Honda 1.32,478 (54)

4. Nicholas Latifi (CDN) Williams FW43B-Mercedes 1.32,541 (54)

5. Yuki Tsunoda (J) AlphaTauri AT02-Honda 1.32,684 (57)

6. Carlos Sainz Jr (E) Ferrari SF21 1.33,072 (56)

7. Nikita Mazepin (RUS) Haas VF-21-Ferrari 1.33,101 (76)

8. Antonio Giovinazzi (I) Alfa Romeo C41-Ferrari 1.33,145 (86)

9. Lewis Hamilton (GB) Mercedes-AMG F1 W12 1.33,399 (58)

10. Lance Stroll (CDN) Aston Martin AMR21-Mercedes 1.33,944 (13)

11. Mick Schumacher (D) Haas VF-21-Ferrari 1.34,072 (14)

12. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes-AMG F1 W12 1.36,105 (3)

13. Charles Leclerc (MC) Ferrari SF21 1.36,875 (18)

14. Pierre Gasly (F) AlphaTauri AT02-Honda 1.37,397 (21)

15. Sebastian Vettel (D) Aston Martin AMR21-Mercedes 1.38,849 (10)

16. Lando Norris (GB) McLaren MCL35M-Mercedes - (6)