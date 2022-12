Trzykrotny mistrz świata Formuły 1 (1975, 1977 i 1984) związał się z Mercedesem w 2012 roku i aż do śmierci w maju 2019 pełnił funkcję dyrektora niewykonawczego.

We wtorek odbyła się w Brackley uroczystość. Ulica prowadząca do siedziby i fabryki zespołu - do tej pory Reynard Park - przemianowana została na Lauda Drive. Mercedes przeprowadził formalny proces zmiany za zgodą rodziny kierowcy oraz właściwego dla miejsca samorządu.

Niki był integralną częścią naszego zespołu, a jego odejście w maju 2019 roku pozostawiło ogromną pustkę - brzmi fragment oświadczenia zespołu. Dla wielu był nie tylko ikoną F1 i mistrzem świata, ale ukochanym kolegą i przyjacielem.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonał Toto Wolff, szef zespołu:

- Odsłonięcie Lauda Drive to prawdziwy zaszczyt i miło zobaczyć, że tak wielu członków zespołu przybyło na uroczystość - powiedział Wolff. - Chociaż nasz drogi kolega nie chciałby, abyśmy robili podobne zamieszanie, byłby jednocześnie dumny, że ta droga została nazwana jego nazwiskiem.

- Dla nas wszystkich praca u jego boku była przywilejem, a ja miałem to szczęście nazywać go swoim przyjacielem. W ogromnym stopniu przyczynił się do naszego sukcesu, był dla mnie świetnym sparingpartnerem i silnym dyrektorem niewykonawczym, za którym tęsknimy.

Lauda Drive 1 / 2 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG 2 / 2 Autor zdjęcia: Mercedes AMG