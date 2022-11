Mercedes nie do końca trafił z koncepcją samochodu na rozpoczętą wraz z tegorocznym sezonem rewolucję techniczną i pierwszy raz od 2014 roku nie dołożył do gabloty żadnego trofeum.

W przeszłości nierzadko się zdarzało, że zrzucony z tronu dominator potrzebował wiele czasu, by wrócić na tron. Choć w Mercedesie zdają sobie sprawę, że zakończony właśnie sezon niekoniecznie musi być jednorazowym wypadkiem przy pracy, Wolff wierzy, że jego zespół uniknie długotrwałej zapaści.

Austriak zauważył, że ekipy znajdujące się w podobnej sytuacji nierzadko wykonywały „nerwowe” ruchy w postaci zmian ważnych osób na kierowniczym szczeblu lub żegnały się z dostawcą silników. W Mercedesie żadna kluczowa persona nie straciła pracy.

Poruszając temat dłuższego okresu bez sukcesów, Wolff powiedział: - Oczywiście, rozmawiamy o tym. Analizujemy powody, dla których dominujące przez lata zespoły nagle traciły osiągi. I można to całkiem dobrze wytłumaczyć.

- Zmiany przepisów, odejście konkretnych osób, fundamentalna zmiana ogumienia. My z kolei nadal mamy tę samą organizację, te same możliwości i fundusze. Wiem też, że mamy kilka punktów wspólnych [z tymi, którzy mieli problemy w przeszłości].

- Doszło do zmiany przepisów i my się pomyliliśmy. Jednak wszystkie nasze filary nadal są na właściwym miejscu. Musimy to tylko wszystko zrozumieć i wyregulować systemy.

Wolff podkreśla, że u niektórych powrót do czołówki trwał dłużej, ponieważ doszło do fundamentalnych zmian w organizacji tych zespołów. Jest jednak jednocześnie świadomy, że powrót Mercedesa do wygrywania wcale nie musi być łatwy.

- Spójrzmy na Ferrari. Stracili najważniejsze osoby z kierownictwa i kluczowego kierowcę. Można to przeanalizować. W przypadku Red Bulla chodziło o drastyczną zmianę jednostek napędowych. Wszystko było inne, więc chodziło o poważną modyfikację ważnego parametru.

- My patrzymy na to w ten sposób: warto być ostrożnym. Musimy być uważni. Sezon minął naprawdę w mgnieniu oka. Nie możemy dopuścić do tego, by po kolejnym powiedzieć podobnie.