Model W14 nie został zbudowany całkowicie od zera, jak niektórzy mogliby się spodziewać, biorąc pod uwagę problemy, jakie jego poprzednik sprawiał Mercedesowi w 2022 roku.

Należy jednak zauważyć wszechstronne udoskonalenia, w tym rozwiązanie maksymalnie uszczuplonych sekcji bocznych. Ta koncepcja póki co pozostała w użyciu, chociaż została przeprojektowana, aby poprawić przepływ powietrza do tylnej części samochodu.

Mercedes W14

Gołym okiem można zauważyć, o ile węższa jest sekcja boczna w Mercedesie w porównaniu z resztą stawki, patrząc od przodu samochodu. Z kolei lusterka spełniają nowe wymagania dotyczące szerokości.

Wlot z przodu sekcji bocznej jest teraz ustawiony pionowo, a nie zwęża się w dół i na zewnątrz w kierunku krawędzi podłogi. Bok tej sekcji jest również szerszy niż w 2022 roku, przybierając bardziej konwencjonalny kształt, aby poprawić przepływ powietrza do tyłu samochodu.

Oczywiste jest, że te zmiany wymagały ogromnej pracy, aby na nowo ułożyć wewnętrzne komponenty, a zespół nadal szuka sposobów na głębsze umieszczenie chłodnic.

Mercedes AMG F1 W10

I chociaż jest to cecha konstrukcyjna, którą większość stawki przywłaszczyła w mniejszym lub większym stopniu, to bycie pierwszym zespołem, który to zrobił, zawsze dawało Mercedesowi przewagę, pozwalając mu znaleźć sposoby, aby być o krok przed innymi.

Zachowano również wysoko zawieszoną pokrywę silnika, która wyłoniła się z sekcji halo modelu W13. Jednak podobnie jak u konkurentów w 2022 roku, teraz rozciąga się ona aż do tyłu samochodu i kończy się szerszym tylnym otworem chłodzącym.

Ta sekcja ma również geometrię przypominającą rynnę, zamiast być całkowicie płaską, aby różne struktury przepływu powietrza nie nachodziły na siebie.

Mercedes W14

Podobnie jak w konkurencyjnych konstrukcjach, wylot chłodzenia jest podniesiony tak wysoko, jak to możliwe, nie tylko oczyszczając miejsce pod elementami zawieszenia, ale także poprawiając przepływ powietrza wokół górnych powierzchni otaczających pokrywę silnika.

Jeśli chodzi o chłodzenie, dodatkową pomocą są otwory na górnej powierzchni sekcji bocznej i pokrywie silnika, które można zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych, panujących w danym wyścigu.

Mercedes W14

Z przodu bolidu nastąpiły pewne zmiany w długości nosa i sposobie, w jaki wpasowuje się on w architekturę przedniego skrzydła.

Tymczasem wzdłużniki w przednim skrzydle, które zespół chciał wprowadzić podczas Grand Prix Meksyku w zeszłym sezonie, a które od tego czasu zostały zalegalizowane, nie zostały wykorzystane w startowym projekcie W14. Pojawiły się one chociażby w nowym Ferrari SF-23. Mercedes może jednak dodać je do swojego samochodu w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Mercedes znalazł sposób na zalegalizowanie innego projektu przedniego skrzydła, który wprowadził w Miami w zeszłym sezonie, a zmiany w przepisach mogą otworzyć drzwi do ulepszeń tej koncepcji. Klapy są teraz ruchome i połączone z główną płytą tylko wąskimi wspornikami, co powoduje, że każda z nich ma własną końcówkę.

Powinno to doprowadzić do tego, że skrzydło będzie w stanie bardziej efektywnie pomóc w oczyszczeniu przepływu powietrza wokół przednich kół.

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju, jakie wszystkie zespoły zaprezentowały w zeszłym sezonie, a także fakt, że zmieniły się przepisy i osiągi, które można wygenerować, można śmiało powiedzieć, że rozwiązania, które obserwujemy, mogą być obecne na torach przez krótki czas.

Zespół prawdopodobnie ma już w przygotowaniu aktualizacje, które pomogą wydobyć więcej jakości z W14. Mercedes przyznał już, że kształt sekcji bocznych zmieni się na początku sezonu.