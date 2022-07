Mercedes już na samym starcie sezonu pozostał w tyle. Trapiony problemami związanymi ze zjawiskiem podskakiwania, W13 nie nadążał za szybszymi RB18 i F1-75.

Mimo że obecność kierowców Mercedesa na podium - cztery razy Lewisa Hamiltona i trzy razy George’a Russella - nadal wynika z problemów Red Bulla lub Ferrari, stopniowo poprawiany W13 prezentuje coraz lepsze tempo. Duży pakiet poprawek wciąż urzędujący mistrzowie świata wśród konstruktorów przywieźli na Silverstone.

Charakterystyka Paul Ricard - areny nadchodzącego Grand Prix Francji - powinna sprzyjać Mercedesom, a sam zespół chce zwiększyć swojej szanse poprzez kolejne aktualizacje.

- Trzecie i czwarte miejsce w Austrii to satysfakcjonujący wynik dla całego zespołu, zwłaszcza biorąc pod uwagę położenie, w jakim byliśmy w piątek - powiedział Toto Wolff, szef ekipy. - Zespół dokonał cudów, odbudowując dwa kompletne samochody na sprint i grand prix. 27 punktów było dobrą nagrodą za włożony wysiłek.

- W pierwszych siedmiu wyścigach trzy razy byliśmy na podium. W czterech ostatnich cztery razy. Cieszę się z rozpędu, który budujemy i który odzwierciedla starania całego zespołu. Nasze zrozumienie W13 rośnie z każdym okrążeniem i dobrze jest widzieć, iż znajduje to odbicie w rozwoju i wynikach

- Chociaż w Austrii byliśmy jeszcze szybsi, wciąż niewystarczająco szybcy, by rzucić wyzwanie czołówce. Nadal musimy poszukiwać tych ostatnich dziesiątych części sekundy i wprowadzać nowe elementy do samochodu, również w najbliższy weekend we Francji.

- Paul Ricard to zupełnie inny tor i rodzaj wyzwania. Ma gładką nawierzchnię i szeroką gamę różnych zakrętów oraz długie proste. Celem będzie dalsze parcie do przodu i mam nadzieję, że staniemy na podium.

Pierwszy trening przed Grand Prix Francji ruszy w piątek o godzinie 14. Zamiast Lewisa Hamiltona weźmie w nim udział Nyck de Vries. Z kolei Robert Kubica przejmie C42 Valtteriego Bottasa.