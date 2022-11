Haas ma ogłosić w tym tygodniu, kto będzie partnerem Kevina Magnussena w przyszłym roku, przy czym powszechnie oczekuje się, że miejsce u boku Duńczyka zajmie Nico Hulkenberg. To może pozostawić Micka Schumachera bez fotela po dwóch latach w F1 z Haasem, ponieważ reszta miejsc na 2023 rok jest już zajęta.

Schumacher stracił także powiązania z Akademią Kierowców Ferrari pod koniec tego roku, co otwiera mu drzwi do angażu w innych zespołach. Zapytany o możliwość dołączenia Schumachera do Mercedesa w roli kierowcy rezerwowego w 2023 roku, Toto Wolff powiedział, że byłby zainteresowany rozmowami, gdyby Niemiec stracił swoje miejsce w stawce.

Czytaj również: Magnussen nie cieszył się sprintem

- Nie wiem, jaki jest status Micka w Haasie. Myślę, że najważniejszą rzeczą dla niego jest zdobycie wyścigowego fotela, ale nie ukrywam, że rodzina Schumacherów jest częścią Mercedesa. Bardzo cenimy Micka jako osobowość i jako kierowcę wyścigowego. Na pewno omówimy tę opcję, jeśli się pojawi - przyznał Wolff.

Ojciec Micka, Michael Schumacher, powrócił do Formuły 1 w 2010 roku właśnie z Mercedesem i ścigał się tam przez trzy sezony, zanim na dobre przeszedł na emeryturę pod koniec 2012 roku.

Siedmiokrotny mistrz świata ścigał się również dla Mercedesa na początku swojej kariery w samochodach sportowych w latach 1990 i 1991, zanim zadebiutował w F1 z Jordanem podczas Grand Prix Belgii w 1991 roku.

Mercedes musi podpisać kontrakt z nowym kierowcą rezerwowym na przyszły rok, ponieważ jego obecni rezerwowi, Nyck de Vries i Stoffel Vandoorne, zapewnili sobie role w innych miejscach. De Vries od przyszłego sezonu będzie jeździł w Alpha Tauri, podczas gdy Vandoorne dołączy do Astona Martina jako rezerwowy.

Mick Schumacher zadebiutował w F1 z Haasem w 2021 roku, po zdobyciu tytułu mistrza Formuły 2 w sezonie 2020, ale miał trudności z dorównaniem koledze z zespołu. Najwyższa lokata Niemca to szóste miejsce podczas lipcowego Grand Prix Austrii. W czasie swojego pobytu w Haasie Schumacher tylko dwa razy wywalczył miejsce w pierwszej dziesiątce.