Mercedes wyznaczył sobie dwa cele na pozostałe sześć rund tegorocznego sezonu Formuły 1. Chcą sięgnąć przynajmniej po jedno zwycięstwo oraz powalczyć z Ferrari o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

Najbliższą okazję do walki o czołowe lokaty będzie stanowiło dla nich Grand Prix Singapuru. Dyrektor techniczny ekipy z Brackley - Mike Elliott spodziewa się, że wąski i kręty charakter tamtejszego toru ulicznego Marina Bay, będzie im odpowiadał.

- Spoglądając na dane, które zebraliśmy w trakcie sezonu, spodziewamy się, że Singapur będzie bardziej podobny do tego, co widzieliśmy w Budapeszcie i Zandvoort - powiedział Elliott.

- To wyboisty tor, który ma swoje wyzwania, ale w oparciu o charakter tamtejszych zakrętów sądzimy, że będzie nieco lepszy dla naszego samochodu - kontynuował Brytyjczyk. - Jak zawsze, w ramach przygotowań pracujemy pod tym kątem w symulatorze, a wszystko czego nauczyliśmy się, postaramy zmaksymalizować w sesjach treningowych. Mamy nadzieję, że uda nam się przełożyć to na lepsze wyniki podczas weekendu.

W klasyfikacji konstruktorów plasują się na trzeciej pozycji i ustępują Ferrari o 35 punktów.

- W niektórych wyścigach radziliśmy sobie dobrze, a w innych gorzej. Sądzę, że dotarliśmy do źródeł naszych problemów pracując w symulatorze, jak i prowadząc badania w tunelu aerodynamicznym - dodał. - Wnioski są zachęcające, ponieważ dowiedzieliśmy się co stoi za nieregularnymi wynikami i na czym musimy skupić się, aby wrócić do czołówki oraz jak podejść do naszych działań podczas przerwy zimowej.

- Staramy się walczyć z Ferrari o drugie miejsce. Spróbujemy wygrać jeden wyścig w tym sezonie, a najlepiej kilka. Jednak przede wszystkim, chcemy wrócić na właściwą drogę, abyśmy w przyszłym roku włączyli się do walki o mistrzostwo - podsumował.

