Giełda FTX została ogarnięta kryzysem płynności i ostatecznie ogłosiła bankructwo po tym, jak została z finansową czarną dziurą o wartości 8 miliardów dolarów. Kłopoty firmy wywołały krach na rynkach kryptowalut i przyniosły obawy przed większymi problemami na rynku, co może mieć szersze konsekwencje dla innych dużych graczy z branży.

W ostatnich latach nastąpił napływ sponsorów kryptowalutowych do F1, a sytuacja FTX wzbudziła obawy, że niektóre z tych transakcji mogą generować problemy.

Szef Mercedesa, Toto Wolff, powiedział, że to, co stało się z FTX, podkreśla ryzyko związane z branżą kryptowalut. Austriak jest jednak przekonany, że jest to miejsce, w które zespoły Formuły 1 powinny się angażować.

- To trudne, ponieważ wszyscy wiemy, że kryptowaluty mają znaczenie. Mocno wierzę w blockchain jako sposób zawierania transakcji w przyszłości, ale ta sytuacja jest bardzo niefortunna. Rozważaliśmy współpracę z FTX, ponieważ byli jednymi z najbardziej wiarygodnych i solidnych partnerów, którzy mieli dobrą sytuację finansową. Widać, że firma z branży kryptowalut może w zasadzie paść na kolana i zniknąć w ciągu jednego tygodnia - przyznał Wolff.

Wolff nie jest sam w twierdzeniach, że należy przyjrzeć się sytuacji kryptowalut w F1, a Ferrari, które jest sponsorowane przez sieć blockchain Velas, twierdzi, że nie można ignorować takich wydarzeń.

- Z pewnością jest to coś, o co musimy dbać i na co trzeba uważać. Nie możemy w tej chwili nic zrobić. Bardzo trudno jest cokolwiek przewidzieć, więc monitorujemy sytuację. Jak dotąd po naszej stronie wszystko jest stabilne i nie stanowi problemu - stwierdził Mattia Binotto, szef Ferrari.