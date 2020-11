Mercedes zgarnie wszystko

Po dublecie w Imoli wiadomo również, że mistrzem świata kierowców zostanie ktoś z zespołu Mercedesa. Lewis Hamilton, który jako drugi po Michaelu Schumacherze przejechał na czele ponad 5000 okrążeń, okazał się dzisiaj lepszy o 5,7 sekundy od Valtteriego Bottasa. Posiadacz pole position uszkodził podłogę W11 na drugim okrążeniu.

Max Verstappen zmierzał po drugie miejsce do wypadku w trakcie 51 okrążenia. Przyczyną było przebicie prawej tylnej opony. Do 58 okrążenia podążano za samochodem bezpieczeństwa.

Daniel Ricciardo zdobył drugie podium w ostatnich trzech wyścigach. Czwarty na mecie, Daniił Kwiat świętował najlepszy wynik od ubiegłorocznego podium w Hockenheim. Charles Leclerc zajął piąte miejsce - przed Sergio Pérezem, który oddał podium zmieniając opony w okresie SC.

Za Carlosem Sainzem i Lando Norrisem, na punktowanych pozycjach finiszowali kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen - Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi. Nicholasowi Latifiemu zabrakło do punktu 0,7 sekundy.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images