Zapoczątkowana wraz ze startem sezonu, nowa era techniczna w Formule 1 nie okazała się dla Mercedesa szczęśliwa. Zespół, który w minionych latach zdobył osiem tytułów wśród konstruktorów z rzędu - i został właśnie zdetronizowany przez Red Bull Racing - nie wygrał w tym roku jeszcze ani jednego wyścigu.

Początek kampanii naznaczony był dużymi problemami z podskakiwaniem, niepożądanym zjawiskiem wynikającym z powrotu do F1 efektu przypowierzchniowego. Poprawki wprowadzone w drugiej połowie sezonu pomogły zbliżyć się do czołówki, ale nie na tyle, by w równej walce myśleć o zwycięstwie. Lewis Hamilton prowadził w Grand Prix Stanów Zjednoczonych, ale Max Verstappen szybko zniwelował jego 6-sekundową przewagę i nie pozwolił Mercedesowi na wygraną.

W Brackley wielokrotnie podkreślali, że rozwój w drugiej połowie sezonu ma być po części lekcją i odpowiedzią na pytanie, w jakim kierunku iść, szykując samochód na 2023 rok.

- DNA samochodu zostanie na przyszły rok zmienione. To jasne - zaznaczył Wolff. - Niekonieczne oznacza to, że nasze nadwozie będzie wyglądało inaczej.

- Jednak z całą pewnością to, co jest DNA samochodu, jego architektura, zmieni się.

Czas przeznaczony na prace w tunelu aerodynamicznym zależny jest od tabeli konstruktorów. Brak mistrzostwa oznacza dla Mercedesa większą liczbę godzin, które można poświęcić na dopracowanie obszaru aerodynamiki. Jeśli „Srebrne Strzały” pozostaną na trzecim miejscu - a obecnie strata do Ferrari to 53 punkty - będę mogły wykorzystać o 14 procent więcej czasu niż Red Bull Racing.

- Do tej pory działało to na naszą niekorzyść, ponieważ przez cały sezon 2021 prowadziliśmy i wygraliśmy mistrzostwo konstruktorów. Czyli przez pierwszą połowę sezonu mieliśmy o 7 procent mniej czasu w tunelu niż Red Bull w trakcie ostatnich osiemnastu miesięcy i znacznie mniej niż Ferrari. Teraz to się wszystko odwróci.

- W porównaniu z Red Bullem, jeśli skończymy trzeci, będziemy mieli 14 procent więcej, więc te przepisy działają dokładnie ze swoim zamierzeniem. Dadzą nam szansę na zniwelowanie przewagi, a potem jej odzyskanie.

