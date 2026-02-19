Po drugiej sesji środowych testów George Russell był szybszy od Oscara Piastriego i Charlesa Leclerca, uzyskując jak dotąd najszybsze okrążenie na Bahrain International Circuit.

Kierowca Mercedesa uzyskał wczoraj po południu czas okrążenia 1.33,459 s, czyli o 0,2 s poprawił ubiegłotygodniowy rekord zespołowego kolegi, Andrei Kimiego Antonelliego, wynoszący 1.33,669 s. Oba te wyniki zostały osiągnięte na oponach typu C3.

Russell nie był jedynym kierowcą, który poprawił czas z ubiegłego tygodnia. Piastri był lepszy o sekundę, uzyskując czas 1.33,469 s, również na oponach C3. Australijczyk przez jakiś czas prowadził w tabeli czasów, zanim Brytyjczyk nie pokonał go na jednym z ostatnich okrążeń.

Najlepszy czas poranka należał do Leclerca. Monakijczyk wykręcił 1.33,739 s na prototypowych oponach Pirelli, co jest jak dotąd najlepszym okrążeniem kierowcy Ferrari. Mimo to, dzień Scuderii nie był idealny. Lewis Hamilton pokonał po południu zaledwie 44 okrążenia, a potem spędził 90 minut w garażu z powodu bliżej nieokreślonej usterki.

Lando Norris i Antonelli otworzyli pierwszą piątkę, a Isack Hadjar z Red Bulla – jedyny kierowca, który jeździł cały dzień – spadł na szóste miejsce. Hadjar ustanowił osobisty rekord na poziomie 1.34,260 s, ale pokonał zaledwie 66 okrążeń, po tym jak jego poranna aktywność została ograniczona do 13 kółek z powodu problemu z układem chłodzenia silnika.

Oscar Piastri, McLaren Autor zdjęcia: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Piątym najszybszym zespołem był Williams z Carlosem Sainzem za kierownicą. Hiszpan uzyskał 1.35,113 s i był wolniejszy o 1:654 s od Piastriego.

Alpine, Audi i Racing Bulls zanotowały odpowiednio 1,795 s, 1,804 s i 2,294 s straty.

Spośród pozostałych trzech zespołów – Aston Martin, Haas i Cadillac – dwa borykały się z problemami technicznymi.

Aston zmagał się z awarią jednostki napędowej i pozostawał w garażu mniej więcej od godziny 12:00 do 16:00. Kiedy Lance Stroll w końcu rozpoczął popołudniowy program jazd, spowodował czerwoną flagę, wpadając w żwirową pułapkę na 10. zakręcie. Zespół stracił kolejne półtorej godziny, więc AMR26 pokonał dziś zaledwie 54 okrążenia.

Z drugiej strony, Aston poprawiał czas o ponad dwie sekundy w porównaniu z poprzednim tygodniem, z 1.38,165 s na 1.35,974 s.

Cadillac stracił w środę w sumie około trzech godzin. Problemy pojawiły się zarówno w sesji porannej, jak i popołudniowej. Poranne opóźnienie było związane z problemami z czujnikami. Sergio Perez przejechał zaledwie 24 okrążenia, a Valtteri Bottas 35.

W związku z obawami dotyczącymi procedury startowej nowych samochodów, pod koniec dnia przeprowadzono symulację startu, podczas której żaden z 10 samochodów nie zgasł.

Wyniki czwartego dnia testów w Bahrajnie:

1. Russell, 1.33,459 (76 okrążeń)

2. Piastri, 1.33,469 (+0.010 s) (70 okrążeń)

3. Leclerc, 1.33,739 (+0.280 s) (70 okrążeń)

4. Norris, 1.34,052 (+0.593 s) (54 okrążenia)

5. Antonelli, 1.34,158 (+0.699 s) (69 okrążeń)

6. Hadjar, 1.34,260 (+0.801 s) (66 okrążeń)

7. Hamilton, 1.34,299 (+0.840 s) (44 okrążenia)

8. Sainz, 1.35,113 (+1.654 s) (55 okrążeń)

9. Colapinto, 1.35,254 (+1.795 s) (60 okrążeń)

10. Bortoleto, 1.35,263 (+1.804 s) (71 okrążeń)

11. Albon, 1.35,690 (+2.231 s) (55 okrążeń)

12. Lawson, 1.35,753 (+2.294 s) (61 okrążeń)

13. Bearman, 1.35,778 (+2.319 s) (42 okrążenia)

14. Gasly, 1.35,898 (+2.439 s) (61 okrążeń)

15. Stroll, 1.35,974 (+2.515 s) (26 okrążeń)

16. Ocon, 1.36,418 (+2.959 s) (65 okrążeń)

17. Alonso, 1.36,536 (+3.077 s) (28 okrążeń)

18. Hulkenberg, 1.36,741 (+3.282 s) (49 okrążeń)

19. Lindblad, 1.36,769 (+3.310 s) (75 okrążeń)

20. Bottas, 1.36,798 (+3.339 s) (35 okrążeń)

21. Perez, 1.38,191 (+4.732 s) (24 okrążenia)