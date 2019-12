Mercedesom brakuje mocy

Mistrz świata zakończył kwalifikacje na Interlagos z trzecim rezultatem. Strata do najlepszego Maxa Verstappena nie przekroczyła 0,2 s, jednak Hamilton stwierdził, że jego „los od początku był przesądzony”, ponieważ konkurenci są dużo szybsi na prostej.

- Po trzecim treningu wydawało nam się, że jesteśmy dość konkurencyjni, ale okazało się, iż w kwalifikacjach straciliśmy naszą przewagę lub rywale nieco zyskali - powiedział Hamilton.

- Niezależnie od tego bardzo się cieszę, że przedzieliłem Ferrari. To zawsze jest wyzwanie, jednak dziś straciliśmy chyba pod względem mocy także do innych. Kosztuje nas to większość czasu. Ja dałem z siebie wszystko.

Mercedes niedawno sugerował, że ich jednostka napędowa nie działa zbyt dobrze na stosunkowo dużych wysokościach. Hamilton był jednak szczęśliwy, że jego finałowe okrążenie było na tyle dobre, by zapewnić mu miejsce w drugim rzędzie.

- Ostatnie okrążenie było tak dobre, jak tylko mogło być, a samochód był całkiem niezły. Po prostu brakowało nam nieco tempa na prostych. Mam nadzieję, że z kolei jutro wypadniemy dobrze, jeśli chodzi o żywotność opon - podsumował Lewis Hamilton.