Mercedesy na czele

Trzeci w wynikach, Max Verstappen na miękkich oponach ustąpił Bottasowi o 58 tysięcznych. Kolejne czasy należały do Charlesa Leclerca, Pierre Gasly'ego, Carlosa Sainza i Fernando Alonso.

Dwukrotnie wywieszano czerwoną flagę. Sergio Pérez i Esteban Ocon zderzyli się na Variante Villeneuve. Po upływie czasu Nikita Mazepin zaliczył kraksę przed zjazdem na pit lane.

Temperatura powietrza wynosiła 11, asfaltu 22 stopnie. W 4 minucie Kimi Räikkönen rozpoczął od 1.32,748. Antonio Giovinazzi poprawił na 1.30,224, Esteban Ocon - na 1.26,246 i 1.23,639 (C2). Nikita Mazepin spowodował żółtą flagę, odwiedzając żwir na Rivazzy 2.

Od 7 minuty liderował Lewis Hamilton (1.21,421). Valtteri Bottas był szybszy na C2 (1.20,345). Kimi Räikkönen przebił wynikiem 1.20,175. Bottas zszedł do 1.19,825, Pérez do 1.19,205, Sainz do 1.18,764. Hamilton odzyskał P1 po 1.18,257.

Nadal na twardych oponach, Carlos Sainz uzyskał 1.18,159 i 1.17,682. W 14 minucie Yuki Tsunoda zaliczył żwir na wyjściu z Variante Tamburello.

Od 25 minuty widniał na czele Pierre Gasly (1.17,470 na C2). Max Verstappen przejechał przez żwir na Tamburello. W 36 minucie Valtteri Bottas wykręcił 1.17,396. Verstappenowi zmierzono 1.17,331. Mercedesa Lewisa Hamiltona widziano na trawniku obok Variante Alta.

Na szykanie Villeneuve'a zatrzymali się Sergio Pérez z przebitą lewą tylną oponą i Esteban Ocon z uszkodzonym prawym przodem Alpine. - Ocon zaliczał wolne okrążenie, Sergio szybkie - i doszło między nimi do kontaktu - wyjaśnił Christian Horner. Przed czerwoną flagą Carlos Sainz zdążył uzyskać 1.17,296 (C2).

Sesję wznowiono na ostatnie 14 minut. Korzystano z miękkich opon. 8 minut przed końcem Sainz poprawił na 1.17,197, Hamilton - na 1.16,892. Nicholas Latifi wypadł w żwir na Rivazzy 1, powodując żółtą flagę.

Charles Leclerc przejął P2 (1.16,909). Valtteri Bottas pojawił się na P3 (1.17,021), ale spadł za Pierre Gasly'ego (1.17,020).

3,5 minuty przed zakończeniem treningu Max Verstappen uzyskał 1.16,622. Wicelider Lewis Hamilton zdobył się na 1.16,892 i 1.16,564. Na ostatnim szybkim kółku Hamilton odnotował progresję na 1.16,605, Bottas na 1.16,564.

Nikita Mazepin zmierzający na pit lane, uderzył w barierę i z powodu czerwonej flagi nie przeprowadzono treningu startu.