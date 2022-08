Haas zdecydował się na wprowadzenie w tym sezonie tylko jednego znaczącego pakietu aktualizacji, w przeciwieństwie do rywali, którzy stale rozwijają swoje konstrukcje. Poprawiony VF-22 został przedstawiony na Węgrzech.

Sytuacja z możliwościami produkcyjnymi oznaczała, że tylko Kevin Magnussen, który jest wyżej sklasyfikowany w mistrzostwach, poprowadził ulepszony samochód w Grand Prix Węgier.

Natomiast w nadchodzącym Grand Prix Belgii również jego partner Mick Schumacher będzie dysponował już najświeższą specyfikacją VF-22.

- Zebrane dane na torze dotyczące bolidu współgrały z tymi z tunelu aerodynamicznego co jest dobrym znakiem. Teraz musimy przełożyć to na jak najlepszy czas okrążenia - przekazał szef amerykańskiej stajni Guenther Steiner.

- Przed przerwą letnią zespół dokładnie przyjrzał się liczbom i przeanalizował je jeszcze szczegółowiej po powrocie z wakacji - dodał.

Haas wchodzi w drugą część sezonu plasując się na siódmym miejscu w klasyfikacji konstruktorów, z dorobkiem 34 punktów.

- Miejmy nadzieję, że nam uda się utrzymać tę pozycję w mistrzostwach, to jest bitwa numer jeden - powiedział Steiner.

- Bitwa numer dwa to próba awansu na szóstą lokatę, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Zawsze będziemy robić wszystko co w naszej mocy starając się poprawić lub przynajmniej nie stracić tego miejsca - podsumował.

