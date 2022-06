Schumacher - podopieczny Akademii Ferrari - dołączył do F1 przed rozpoczęciem rywalizacji w 2021 roku. Sezon wcześniej triumfował w F2. Słaba forma Haasa sprawiła, że niemiecki kierowca mógł się ścigać jedynie z byłym zespołowym kolegą - Nikitą Mazepinem.

W tym roku Haas przygotował lepszy samochód. Udowadnia to Kevin Magnussen. Duńczyk wrócił do F1, a Schumacher rzadko kiedy jest w stanie dotrzymać mu tempa. Coraz głośniej poddaje się w wątpliwość jego dalszą przygodę na najwyższym szczeblu wyścigowej drabinki.

- Wygląda na to, że nie ma tak wybitnego talentu jak jego ojciec - powiedział Rohlr w rozmowie z dziennikiem Bild am Sonntag. - Michael był w czołówce od samego początku.

- To dla niego gorycz. Kevin Magnussen, który wrócił do Formuły 1, ma go pod kontrolą. To wywiera presję, wprowadza napięcie w zespole i nie czyni spraw łatwiejszymi.

Rohrl podkreśla, że na Micku ciąży również presja oczekiwań wywołanych nazwiskiem.

- Istnieje oczekiwanie, iż musi być wielką gwiazdą. To trudne i potrafi ciążyć.

Rajdowa legenda odniosła się również do przyszłości Sebastiana Vettela. Rohrl uważa, że jego rodak powinien zakończyć karierę, zwłaszcza w obliczu swoich trosk o środowisko naturalne.

- Zadaję sobie pytanie, co się z nim stało. Teraz gdy o tym myślę, jest od piętnastu lat w Formule 1, a teraz mówi o zanieczyszczeniu środowiska. Gdyby o mnie chodziło, musiałbym przestać.

- Trudno mu apelować o ochronę środowiska i jednocześnie latać po świecie, będąc w Formule 1. Powinien być konsekwentny i odpowiednio dostosować swoje życie.

Rohrl dodał, że nie będzie zaskoczony jeśli Vettela całkowicie opuści motywacja i ma nadzieję, iż czterokrotny mistrz świata zakończy wtedy karierę bezpiecznie i w zdrowiu.

- Lubię go i mam nadzieję, że nie będzie działał jak Greenpeece, by paraliżować transport publiczny.

