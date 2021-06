Russell dołączył do stawki F1 w sezonie 2019. Trzeci rok związany jest z Williamsem. Młody kierowca nierzadko spisywał się dużo powyżej możliwości mało konkurencyjnych samochodów rodem z Grove. Skalę talentu Anglika pokazał jednorazowy występ w Mercedesie. Grand Prix Sakhiru nie padło łupem Russella jedynie przez błędy zespołu.

Alonso i Russell po Grand Prix Monako wymienili się kaskami. Hiszpan ofiarował swój z dedykacją, pisząc: „George! Rządzisz! Przyszły mistrz świata”. Dwukrotnie najlepszy w F1 (lata 2005-2006), Alonso nie pierwszy raz chwali młodszego rywala.

- Z całą pewnością jestem pod wrażeniem - powiedział Alonso. - Jak już powiedziałem w zeszłym roku, gdy uważnie śledziłem rywalizację, jego występy w Williamsie były bardzo, bardzo imponujące.

- Wiemy, że nie ma konkurencyjnego pakietu. W tym roku jest lepiej, ale w poprzednich dwóch sezonach nie [było dobrze], a on w każdy weekend robił coś specjalnego i miło było to oglądać z domu. Takie coś zawsze robi na tobie wrażenie.

Wracając do ubiegłorocznego Grand Prix Sakhiru, Alonso przyznał, że występ 23-latka w Mercedesie był jasnym przejawem jego talentu.

- Szansa w Mercedesie... Myślę, że dla wszystkich była to okazja, by przekonać się, co kierowca z talentem George’a może zrobić w odpowiednim samochodzie. Prawie wygrał wyścig przy okazji pierwszego startu. To było dowodem dla wielu, jak dobry on jest.

- Wyścig w Bahrajnie był wystarczający, by otworzyć oczy milionom - zapewnił Fernando Alonso.