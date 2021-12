Po pierwszych minutach na prowadzenie wyszedł Max Verstappen (1:33.614). Holender wykonał okrążenie na twardym ogumieniu. Za kierowcą Red Bulla znalazł się Pierre Gasly ze stratą 0,151 sekundy. Francuz szybko spad na piąte miejsce. Lepsi od kierowcy AlphaTauri okazali się Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas oraz Lando Norris.

Lewis Hamilton, który było poza pierwszą dziesiątką przebił się na trzecie miejsce z ponad półsekundową stratą do Maxa Verstappena. Pierre Gasly poprawił się na 1:31.370, co dało mu drugą pozycję. Chwilę później Charles Leclerc oraz Lando Norris uzyskali lepszy czas od francuskiego kierowcy.

Esteban Ocon zgłosił przez team radio, że mam problemy z jedną z tylnych opon. Inżynier przekazał kierowcy, że zespół zbada tą sprawę.

Max Verstappen poprawił się na 1:30.014 utrzymując dalej pozycję lidera. Na drugim i trzecim miejscu znaleźli się kierowcy Mercedesa.

20 minut przed końcem Valtteri Bottas wykonał o 0,005 sekundy lepszy czas od Maxa Verstappena. Fin jechał na miękkiej mieszance. Następnie Hamilton uzyskał wynik 1:29.786, co było najlepszym czasem sesji. Pod koniec treningu Max Verstappen poprawił swoje czasy we wszystkich sektorach, co dało mu o 0,056 gorszy czas od Hamiltona.

Wyniki-Trening 1