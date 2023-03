Za nami trzeci, ostatni trening przed Grand Prix Bahrajnu, otwierającym sezon F1 2023. Był to jednocześnie drugi w ten weekend trening w świetle dziennym, przez co nie ma on wyraźnego przełożenia na warunki kwalifikacyjne i wyścigowe.

Początek sesji był dość spokojny. W pierwszych piętnastu minutach na torze pojawili się tylko kierowcy Mercedesa, Ferrari i Haasa, a także Lando Norris z McLarena.

Jednocześnie otrzymaliśmy informację, że Lance Stroll będzie musiał powtórzyć testy medyczne przed kwalifikacjami, aby dostać zgodę na udział w reszcie sesji podczas tego weekendu.

Dopiero w okolicy połowy czasu treningu akcja się ożywiła i wszyscy kierowcy wyjechali na tor. Fernando Alonso, który cały czas tonuje nastroje przed kwalifikacjami w swoich wypowiedziach, wyprzedził Lewisa Hamiltona, który do tej poy znajdował się na pierwszej pozycji.

Kierowcy Red Bulla jako pierwsi i jedyni wyjechali na tor na oponach twardych. Max Verstappen pokonał okrążenie toru Sakhir o pół sekundy wolniej od Hiszpana na oponach miękkich. Holender po paru kółkach narzekał przez radio na brak przyczepności.

Po trzech treningach wygląda na to, że opony twarde będą preferowane na wyścig pod kątem strategicznym. Według Pirelli są one zaledwie 0,2 sekundy wolniejsze od pośredniego ogumienia, ale cechują się znacznie mniejszym zużyciem. Jeżeli Red Bull ma problemy na tej oponie, może to być sygnał ostrzegawczy przed wyścigiem.

Na 15 minut przed końcem sesji szybkie okrążenie na miękkich oponach pokonał Lance Stroll, wyprzedzając Fernando Alonso. Czas Hiszpana pochodził jednak z dużo wcześniejszego etapu sesji, więc nie było to aż tak duże zdziwienie.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar

Zresztą już po kilku chwilach kierowcy Mercedesa zabrali się do pracy i awansowali przed duet Astona Martina - Lewis Hamilton przed George'em Russellem.

W końcówce sesji Fernando Alonso powrócił na czoło stawki, a Max Verstappen na swoim okrążeniu na oponach miękkich stracił do kierowcy Astona Martina 0,005 sekundy. Za tę dwójkę dość szybko wcisnął się jeszcze Sergio Perez.

Na sam koniec trzeciego treningu większość kierowców jeszcze raz wyjechała na tor, poza kierowcami Mercedesa. Kolejność w ścisłej czołówce nie uległa jednak zmianie. Fernando Alonso zakończył sesję na szczycie tabeli, przed Maxem Verstappenem i Sergio Perezem.

Sesja kwalifikacyjna rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego.