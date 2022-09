Brazylijczyk ukoronował swoją trzyletnią obecność w F2. Tytuł zapewnił sobie na jedną rundę przed końcem sezonu, a podczas bieżącej kampanii wygrał pięciokrotnie.

Sukces w F2 dał Drugovichowi superlicencję - potrzebną do jazdy w wyścigach Formuły 1 - na sezon 2023. Umożliwił również ewentualny występ w treningu przed Grand Prix Abu Zabi - finałem sezonu nie tylko F1, ale i F2.

W poniedziałek Aston Martin ogłosił, że 22-latek będzie w sezonie 2023 pełnił rolę kierowcy rezerwowego. Zapowiedziano również występ w FP1 na Yas Marina Circuit oraz udział w posezonowych testach dla młodych kierowców, odbywających się na tym samym torze. Ekipa z Silverstone powołała do życia swój program rozwojowy, a Drugovich stał się jego pierwszym członkiem.

Na przyszły rok zapowiedziano intensywny program testowy w AMR21 oraz obecność na wyścigach Formuły 1.

- Zostanie częścią Programu Rozwoju Kierowców AMF1 to dla mnie fantastyczna okazja i dodatek do niezwykle udanego i przyjemnego sezonu 2022 - przekazał Drugovich. - Wygranie Formuły 2 od dawna jest uważane za najlepszą trampolinę do kariery w F1 i postrzegam moją rolę w AMF1 jaką dającą mi wszelkie narzędzia do wykonania kolejnego, kluczowego kroku.

- Dla mnie 2023 będzie rokiem nauki. Będę pracował z zespołem F1, ale głównym celem będzie nauka i rozwój jako kierowca. Mam nadzieję, że da mi to w przyszłości możliwość ścigania w Formule 1.