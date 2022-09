Mistrz powinien mieć wybór

Drugovich w miniony weekend wywalczył tytuł w F2, ale nie znalazł na sezon 2023 wyścigowego etatu na najwyższym szczeblu. Związał się z Astonem Martinem, zostając pierwszym członkiem ich programu rozwojowego i będzie najpewniej pełnił rolę rezerwowego.

Brazylijczyk uważa, że czempion F2 - w razie braku miejsca w F1 - powinien mieć możliwość dalszej rywalizacji na tym szczeblu, by nie musiał spędzać sezonu poza torem jak Oscar Piastri - triumfator z 2021 roku.

- Myślę, że jako mistrz albo musisz dostać promocję do F1, albo powinieneś móc zostać - powiedział Drugovich. - Sądzę, że mniej więcej tak to działa w Moto2 i Moto3. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności musi zmienić się to, że ktokolwiek wygrywa, powinien spróbować się w F1.

- Mieliśmy kilka zapytań z IndyCar, ale jak już mówiłem wielokrotnie, to nie jest teraz główny cel. Staramy się być w Formule 1. Poza tym, jeśli musiałbym się ścigać gdzie indziej niż w F1 w przyszłym roku, jest to kategoria do rozważenia.

Z kolei Bruno Michel, dyrektor generalny F2, nie zgadza się z opinią świeżo upieczonego mistrza i uważa, że triumfatorzy zostający na dłużej w tej samej serii mogą mieć dużą przewagę.

- Nie wiedziałem, że to powiedział, ale się nie zgadzam - przyznał Michel. - To piramida i musi być system, w którym albo idzie się wyżej, albo wychodzi.

- Nie chciałbym, aby F2 i F3 stały się profesjonalnymi mistrzostwami. Jeśli tak będzie, pojawi się problem, ponieważ niektórzy będą zostawać w nich na zawsze. Z racji doświadczenia będą mieli ogromną przewagę nad dołączającymi młodymi kierowcami.

- To będzie niedobre nie tylko dla ich karier, ale również dla tych młodych kierowców. Ci prawdopodobnie nie będą błyszczeć, ponieważ będą walczyć z tymi, którzy niekoniecznie są lepsi, ale dużo bardziej doświadczeni, znają tory, samochody, zespoły.

- Według mnie więc - absolutnie nie. Naciskaliśmy na to od samego początku GP2 i GP3. Zwycięzca nie może zostać i sądzę, że ten punkt należy utrzymać.