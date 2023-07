Para Verstappen / Lambiase podczas końcowej części Q2 miała drażliwą wymianę zdań, podczas której kierowca Red Bulla ledwo co awansował do kolejnego segmentu kwalifikacji w piątek na Spa. Holenderski kierowca zaczął przeklinać podczas burzliwej konwersacji.



Gdy mistrz świata wrócił do boksów po sesji Q2, był najwyraźniej zirytowany naleganiami Red Bulla, by przejechał wolniejsze okrążenie, aby naładować akumulator przed ostatnią próbą w drugim segmencie kwalifikacji.



Verstappen chciał natychmiast pojechać drugie okrążenie z rzędu po swoim błędzie, ale Lambiase powiedział, że Red Bull czuł, że jego miękkie opony będą zbyt gorące pod koniec drugiej próby z rzędu, a także zasugerował, że zostało do tego zbyt mało czasu.



Był również zaniepokojony znaczącą ewolucją toru i tym, że rywale Verstappena prawdopodobnie jechali szybciej, podczas gdy on wykorzystałby całą energię z baterii zebraną wcześniej, podczas dwóch szybkich okrążeń z rzędu.



Po tym, jak Max awansował na pierwsze miejsce w kwalifikacjach, wyprzedzając Charlesa Leclerca z Ferrari z ogromną przewagą ponad 0,8 s, Verstappen przeprosił za swoje poprzednie komentarze, gdy wrócił do boksów na zakończenie Q3.



Zapytany o incydent Q2 przez Motorsport.com i rozważając, czy gdyby on i Red Bull mogli działać lepiej w tym momencie, Verstappen odpowiedział: „Szczerze mówiąc, nie ma potrzeby, żebym to komentował tutaj, omówię to z nim [Lambiase]”.



Ale już na konferencji prasowej po kwalifikacjach stwierdził, że „czasami to się zdarza”.



„Większość z nich jest zwykle zawsze zablokowana” - dodał Verstappen. „Myślę, że oboje możemy być dość emocjonalni, ale zawsze rozwiązujemy to później. Więc wszystko jest w porządku.”



Relacje między Verstappenem i Lambiase od dawna są przedmiotem zainteresowania F1, ze względu na spokojne, śmiertelnie poważne podejście tego ostatniego do radzenia sobie z często wybuchowymi wiadomościami radiowymi jego kierowcy.



Związek Verstappen / Lambiaase zyskał znaczną uwagę podczas martwej bitwy o tytuł w 2023 roku, w której dominuje Verstappen.



Dzieje się tak dlatego, że dwukrotny mistrz świata jest teraz wiodącą gwiazdą F1 – podobnie jak wcześniej Lewis Hamilton i jego związek z inżynierem Mercedesa, Peterem Bonningtonem, stał się coraz bardziej rozsławiony w wyniku ich rozmów rozgrywanych częściej podczas transmisji telewizyjnych.



Szef zespołu Red Bulla, Christian Horner, wcześniej porównywał ich dyskusje i wymiany w radiu do relacji między „starym małżeństwem”.