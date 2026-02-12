Lando Norris znalazł się na czele klasyfikacji pierwszego dnia oficjalnych testów przedsezonowych F1, pokonując o 0,129 sekundy Verstappena.

Rano Oscar Piastri pokonał 54 kółka i uzyskał 1.35,602 s, po czym MCL40 przejął Norris i wykręcił najlepszy czas dnia [1.34,669 s], wpisując kolejne 58 okrążeń na konto McLarena.

Poranne czasy nie robiły jednak wrażenia na obserwatorach, ponieważ wiał dość silny wiatr, a samochody jeździły z zamontowanym sprzętem pomiarowym.

Verstappen był najszybszy w porannej sesji, uzyskując czas 1.35,433 s – znacznie gorszy od czasu Piastriego, który zdobył pole position w Grand Prix Bahrajnu w 2025 roku, wynoszący 1.29,841 s.

Max był jednak pierwszym kierowcą tego dnia, który przekroczył granicę 100 okrążeń i najlepiej wykorzystywał dodatkową energię elektryczną.

Ostatecznie kierowca Red Bulla pokonał 136 okrążeń, a jego najszybszy czas 1.34,798 s – został ustanowiony późnym popołudniem na miękkich oponach i był gorszy zaledwie o 0,129 s od Norrisa.

Dla Ferrari najlepszy rezultat uzyskał Charles Leclerc, będąc gorszym o 0,521 s od Norrisa. Monakijczyk przejechał 80 okrążeń, a jego kolega z zespołu, Lewis Hamilton, wylegitymował się siódmym czasem dnia, pokonując łącznie 52 okrążenia.

Esteban Ocon był drugim najbardziej zajętym kierowcą dnia, przejeżdżając łącznie 115 kółek swoim Haasem VF-26 i uzyskując czwarty najszybszy czas.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Autor zdjęcia: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Mercedes, w narastającym zamieszaniu wokół jednostki napędowej, pozostał niezauważony, gdy George Russell pokonał rano 56 okrążeń i był gorszy o 1,439 s od kierowcy McLarena. Andrea Kimi Antonelli, jeżdżący wczoraj głównie na twardych oponach, pokonał 30 okrążeń i tracił 2,960 s.

Rozczarowujące otwarcie ma za sobą Aston Martin, ponieważ jego AMR26 pokonał zaledwie 36 okrążeń. Lance Stroll przejechał 33 okrążenia w sesji porannej, ale po lunchu przejechał zaledwie trzy, gdy zespół wykrył coś, co określił jako „anomalię danych” w nowym silniku Hondy. Najszybsze okrążenie Strolla tego dnia wyniosło 1.39,883 sekundy.

Williams nadrabiał nieobecność w Barcelonie i Carlos Sainz przejechał rano w sumie 77 okrążeń, co łącznie przekraczało dystans całego wyścigu. Jego zespołowy kolega, Alex Albon, po południu zaliczył 68 okrążeń.

Spośród zespołów, które zdecydowały się już na wprowadzenie pewnych zmian, najbardziej widoczne było Audi. Jego R26 opuściło garaż z zupełnie innymi panelami bocznymi, niż zastosowanymi w Barcelonie.

Gabriel Bortoleto przejechał rano 49 okrążeń, ale samochód zepsuł się, gdy za kierownicą siedział Nico Hulkenberg, co spowodowało wywieszenie czerwonej flagi. Hulkenberg wrócił na tor i ostatecznie przejechał 73 okrążenia.

Kolejnym bolidem, który zaliczył przymusowy postój było Alpine Franco Colapinto, który zatrzymał się po 17 okrążeniach. Problem ostatecznie rozwiązano, a Colapinto zwiększył liczbę przejechanych okrążeń do 28, zanim oddał samochód Pierre'owi Gasly'emu.

Cadillac pojawił się na torze w swoim charakterystycznym dwukolorowym malowaniu, zaprezentowanym podczas reklamy w przerwie Superbowl w ostatni weekend. Valtteri Bottas pokonał rano 49 okrążeń i oddał stery Sergio Perezowi, który wykonał 58 kółek.

Jedyny debiutant w Formule 1 w tym sezonie, Arvid Lindblad, pokonał rano 75 okrążeń swoim VCARB 03, zanim doszło do wycieku płynu.

Wyniki pierwszego dnia testów w Bahrajnie:

1. Lando Norris, 1.34,669s - (58 okrążen)

2. Max Verstappen, 1.34,798s - (136 okrążeń)

3. Charles Leclerc, 1.35,190s - (80 okrążeń)

4. Esteban Ocon, 1.35,578s - (115 okrążeń)

5. Oscar Piastri, 1.35,602s - (54 okrążenia)

6. George Russell, 1.36,108s - (56 okrążeń)

7. Lewis Hamilton, 1.36,433s - (52 okrążenia)

8. Pierre Gasly, 1.36,765s - (49 okrążeń)

9. Nico Hulkenberg, 1.36,861s - (73 okrążeń)

10. Alexander Albon, 1.37,437s - (68 okrążeń)

11. Andrea Kimi Antonelli, 1.37,629s - (30 okrążeń)

12. Arvid Lindblad, 1.37,945s - (75 okrążeń)

13. Carlos Sainz, 1.38,221s - (77 okrążeń)

14. Sergio Perez, 1.38,828s - (58 okrążeń)

15. Gabriel Bortoleto, 1.38,871s - (49 okrążeń)

16. Valtteri Bottas, 1.39,150s - (49 okrążeń)

17. Lance Stroll, 1.39,883s - (36 okrążeń)

18. Franco Colapinto, 1.40,330s - (28 okrążeń)