Mistrzostwa Russella?
George Russell wygląda na pewnego siebie przed sezonem F1 2026, ale bycie w ścisłym gronie faworytów do tytułu z pewnością nakłada na niego dodatkową presję.
George Russell, Mercedes W17
Autor zdjęcia: Mercedes AMG
Tak uważa główny komentator Formuły 1 w Sky Sports, David Croft, który po przedsezonowych testach w Bahrajnie zauważył, że kierowcy Mercedesa nie brakuje pewności siebie.
Russell stoi w tym roku przed ogromną szansą na zdobycie pierwszego w swojej karierze tytułu mistrza świata kierowców, ponieważ Mercedes, jak głosi opinia, zbudował najlepszą jednostkę napędową według nowych przepisów.
- Cóż, sądząc po tym, jak Russell chodził po padoku w Bahrajnie, to czuje się dość pewnie – powiedział Croft w wywiadzie dla Sky Sports F1. - Miał na sobie krótkie spodenki, a na twarzy szeroki uśmiech.
- Ale myślę, że George będzie zmagał się z dużą presją, którą częściowo nałoży sam na siebie, ponieważ wie, że Mercedes jest w naprawdę dobrej sytuacji, podobnie jak w 2014 roku, kiedy mieliśmy ostatnią dużą zmianę w jednostkach napędowych – przypomniał.
- George wygląda na pewnego siebie i czuje się w Mercedesie jak u siebie w domu, ale wie również, że wokół niego jest wielu innych kierowców, w tym jego kolega z zespołu, którzy mogą mu zagrozić.
W sezonie 2026 Russellowi ponownie będzie partnerował Andrea Kimi Antonelli. Po zajęciu siódmego miejsca w klasyfikacji generalnej kierowców w swoim debiutanckim sezonie, włoski kierowca czuje się pewnie przed zbliżającą się kampanią.
- Ma już za sobą debiutancki sezon, więc będzie miał więcej pewności siebie – wyjaśnił Croft, zapytany, czy Antonelli mógłby zrównać się z Russellem w taki sposób, jak Oscar Piastri z Lando Norrisem w McLarenie.
George Russell, Mercedes
Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
- Kimi poznał wszystkie tory, poza tym w Madrycie, na którym zostanie rozegrany nowy wyścig w tym sezonie. Wyrobił sobie pamięć mięśniową i znacznie lepiej rozumie życie w Formule 1, no i ma tempo. Uważam, że Kimi już jest absolutną gwiazdą.
- O jego dojrzałości świadczy najlepiej to, jak się odbudował po rozczarowującej środkowej części ubiegłego sezonu. Rozmawiałem z nim w Bahrajnie. Myślę, że jest w całkiem niezłej sytuacji przed tym sezonem i rozumie, czego się od niego wymaga, aby osiągnął jak najlepsze wyniki.
Trwa odliczanie do otwierającego sezon Grand Prix Australii, które odbędzie się w dniach 6-8 marca.
