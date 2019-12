„Mistrzowskie” okrążenie Sainza

Hiszpan musiał ukończyć wyścig w punktowanej dziesiątce, aby zapewnić sobie szóstą pozycję na koniec sezonu. Rozpoczynając ostatnie okrążenie był jednak jedenasty i jechał za RS19 Hulkenberga.

Choć na hamowaniu na końcu tylnej prostej nie był zbyt blisko Niemca, udało mu się skorzystać ze strugi aerodynamicznej na dojeździe do zakrętu numer 11 i odważnym ruchem zyskał dziesiąte miejsce.

Zapytany przez Autosport/Motorsport.com o manewr, którego nie pokazano w oficjalnym przekazie telewizyjnym, Sainz odpowiedział: - Sądzę, że to było najbardziej ekscytujące ostatnie okrążenie jakie kiedykolwiek przejechałem. Dla mnie to było jak mistrzostwo świata!

- Udało mi się zbliżyć do Nico i chciałem spróbować już w zakręcie numer 9. Jednak wycofałem się i ponowiłem atak w jedenastym. Niezbyt dobrze wyjechałem z „dziesiątki” i w decydującym momencie byłem trochę za daleko.

- Zobaczyłem lukę w środku, ale była naprawdę mała. Jednak podobnie, jak w przypadku manewru na [Sergio] Perezie pomyślałem: OK, udało się na nim, to może udać się również na Nico. To szalony koniec mistrzostw, biorąc pod uwagę ostatnie okrążenie sezonu i ostatnie dogodne miejsce do wyprzedzania.

Szósta pozycja Sainza w końcowej klasyfikacji oznacza złamanie monopolu czołowych trzech zespołów. Hiszpan wyprzedził Pierre'a Gasly'ego o jeden punkt i Alexa Albona o cztery. W odniesieniu do pokonania kierowców, którzy po pół sezonu spędzili w Red Bull Racing, 25-latek stwierdził:

- Myślę, że we współczesnej F1 pokonanie dwóch facetów, którzy mieli znacznie szybsze auto i zdobycie niemal 100 punktów, jest czymś o czym nawet nie mogłem myśleć przed sezonem.

- Przed tym weekendem wiedziałem, że będzie ciężko i mamy małą szansę, ale udało mi się utrzymać pozycję. Nałożyłem na siebie presję jakbym walczył o mistrzostwo świata. Zadziałało - podsumował Carlos Sainz.