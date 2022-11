Dobiegająca końca kampania 2022, druga pod marką Alpine, jest dla stajni z Enstone dość mieszana. Po sezonie Fernando Alonso opuszcza ich szeregi przechodząc do Astona Martina, mocno narzekając na częste awarie samochodu.

Zespół stracił także planowanego następcę Hiszpana, juniora Oscara Piastriego, który, z ostrym sporem kontraktowym w tle, postawił na współpracę z McLarenem.

- Nasza obecność w Formule 1 pozwoliła nam zwiększyć rozpoznawalność marki na całym świecie - powiedział Luca de Meo, prezes Renault, do którego należy Alpine. - Szczególnie we Francji wzrosła ona dzięki F1, co pozwala budować nasz rodowód na przyszłość.

Nie ukrywa, że jeszcze dwa lata temu przemianowanie zespołu z Renault na Alpine „nie było uważane za atut firmy, ale za wydatek”.

- To była jeszcze jedna linijka w budżecie - przyznał. - Jednak w ciągu dwóch lat wszystko się zmieniło, nie tylko w firmie, która stała się graczem z najwyższej półki, jako producent samochodów, ale także w programie wyścigowym, który jest naprawdę ambitny.

- Nasza ekipa ma teraz wartość tych najlepszych. Mam nadzieję, że w 2026 roku będziemy kandydatem do tytułu - podsumował.

Alpine obecnie walczy z McLarenem o czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Na dwie rundy przed końcem sezonu ma siedem punktów nad brytyjską formacją.

Na sezon 2023 w składzie francuskiego zespołu zostaje Esteban Ocon. Dołączy do niego Pierre Gasly.

Alpine, jako producent samochodów zapowiedziało, że od 2026 roku zamierza produkować wyłącznie auta elektryczne.

