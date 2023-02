AlphaTauri zorganizowało w sobotę wieczorem w Nowym Jorku prezentację barw na sezon F1 2023, a w tym samym czasie opublikowało w Internecie rendery nowego auta AT04.

Nowy bolid wyjedzie na tor po raz pierwszy we wtorek w Misano, przed rozpoczęciem oficjalnych testów w Bahrajnie 23 lutego.

Sobotnie grafiki nie pokazują zbyt wiele szczegółów AT04, ale widać zmienione sekcje boczne, z innymi wlotami oraz zagłębioną górną powierzchnią, czego nie miało AT03. Natomiast nos i przednie skrzydło są podobne do poprzedniej koncepcji.

Dyrektor techniczny stajni z Faenzy Jody Egginton wskazał, że zespół starał się być bardziej agresywny w aspekcie upakowania wszystkich podzespołów i ulepszeń aerodynamiki w celu podniesienia poziomu docisku co było ich główną słabością w zeszłym roku.

Odnosząc się do wniosków wyciągniętych z sezonu 2022, Egginton przekazał: - Nauczyliśmy się wiele podczas rozwijania AT03, a sporo z tych informacji trafiło do ogólnej koncepcji AT04, aby rozwiązać niektóre z niedociągnięć zidentyfikowanych w zeszłorocznym samochodzie.

- Mówiąc wprost, brakowało nam trochę siły docisku w porównaniu z naszymi głównymi konkurentami oraz rozpoznaliśmy możliwości zmniejszenia masy - kontynuował.

- Prawie wszystkie obszary samochodu stanowią mocną ewolucje w stosunku do AT03, wielką uwagę zwrócono na upakowanie całości, abyśmy mieli możliwie jak najlepszą podstawę do rozwoju aerodynamiki - dodał.

Chociaż siostrzany zespół Red Bull Racing zbudował najlepszy samochód w zeszłym roku, w którym Max Verstappen zapewnił sobie swój drugi tytuł mistrza świata, AlphaTauri powstrzymało się od zwiększenia liczby części kupowanych w Milton Keynes.

- Program synergii jest kontynuowany na podobnych zasadach jak w poprzednich latach - dodał Egginton. - Jest to dla nas niezwykle korzystne, więc będziemy kontynuować tę drogę.

- Zachowujemy niektóre komponenty w tej samej specyfikacji co w zeszłym roku, podczas gdy inne zostały zmodyfikowane, ale cała gama części kupowanych od Red Bulla pozostaje praktycznie taka sama - wyjaśnił. -To strategiczny wybór i generalnie zachowujemy ciągłość w kontekście tego, co zrobiliśmy w zeszłym roku.