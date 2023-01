La Gazzetta dello Sport doniosła niedawno, że Ferrari po zimowych poprawkach może zyskać poważną przewagę, ponieważ rzekomo udało im się wycisnąć z silnika dodatkowe 30 koni mechanicznych .

Chociaż ulepszenia wydajności nie są dozwolone ze względu na zamrożenie rozwoju jednostek napędowych, dopuszczone modyfikacje w zakresie rozwiązania problemów z niezawodnością mogą jednak odblokować większy potencjał silników.

Włoska prasa oparła na tym swoje przypuszczenia i choć faktycznie możliwe, że stajnia z Maranello rozpocznie nowy sezon z lepszą jednostką napędową, Frederic Vasseur nie uważa dodatkowych 30 koni mechanicznych za realistyczne.

- Nie wiem skąd biorą się te liczby, ale to po prostu żart - powiedział. - Zrobiliśmy pewien krok naprzód, ale chodzi tylko o niezawodność.

- Myślę, że wydajność silnika w zeszłym roku nie była w ogóle problemem. Kłopot stanowiła jego awaryjność i głównym celem było uporanie się z tym - dodał. - Jak na razie wygląda to w porządku, ale potwierdzi się to dopiero, gdy faktycznie wyjedziemy na tor.

- Były pewne rzeczy, z którymi zespoły miały problemy. Nie dotyczyło to tylko Ferrari. Wynikały one z dobijania samochodów i związanymi z tym dodatkowymi wibracjami. Podczas testów w Bahrajnie każdy będzie miał wyraźniejszy obraz tego, na czym stoi. Myślę i mam jednocześnie nadzieję, że teraz kontrolujemy sytuację i wygląda na to, że ekipa wykonała dobrą robotę w ciągu ostatnich kilku miesięcy - podsumował.

Komentarze Vasseura pojawiły się w następstwie wypowiedzi szefa działu silnikowego Renault, Bruno Famina, który powiedział zimą, że oczekuje od FIA zaostrzenia kontroli w celu upewnianiu się, że wszelkie zyski w zakresie niezawodności były prawdziwymi problemami, a nie tylnym wejściem do pracy nad poprawą osiągów.

