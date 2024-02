Sauber wchodzi w dwuletni okres przejściowy po zakończeniu współpracy z Alfą Romeo, a staniem się fabryczną stajnią Audi od sezonu 2026. W tym roku, swoim pierwszym z firmą Stake w roli sponsora tytularnego, będą występowali w barwach zdominowanych przez czerń i fluorescencyjną zieleń.

Ich nowy samochód C44 wyjedzie na tor już w najbliższy piątek, w Barcelonie, podczas tzw. dnia filmowego, z udziałem Valtteriego Bottasa i Zhou Guanyu. Będzie to pierwsza okazja do sprawdzenia bolidu przed oficjalnymi testami F1 w Bahrajnie, zaplanowanymi w terminie 21-23 lutego.

Nowa maszyna to pierwsza rozwijana przy udziale dyrektora technicznego Jamesa Key’a, chociaż projekt był już mocno zaawansowany, gdy były inżynier McLarena dołączył do zespołu we wrześniu. Ekipa wskazuje, że jest to „agresywnie przeprojektowany” pakiet aerodynamiczny. Postanowiono też zmienić przednie zawieszenie z koncepcji push-rod na pull-rod, konfigurację wcześniej stosowaną przez Red Bulla i McLarena.

Sauber zaznacza, że planuje bardziej ambitny program modernizacyjny niż w przeszłości, zaznaczając, że „kończy opracowanie kilku ważnych aktualizacji, które zostaną wdrożone podczas pierwszych rund mistrzostw, ponieważ zespół zamierza być silnym graczem w wyścigu rozwojowym”.

Pełniący rolę szefa stajni, Alessandro Alunni Bravi, stwierdził, że nowy, zielony wygląd to świadomy wysiłek wprowadzenia zmian po latach związku z Alfą Romeo i w obliczu przygotowań do wejścia Audi.

- Mamy nową tożsamość dla naszego zespołu, jako Stake F1 Team - powiedział Włoch. - Zaszło wiele zmian, co czyni ten okres dla nas tak ekscytującym.

- To partnerstwo pomoże nam dotrzeć do nowej publiczności i poszerzyć nasze grono fanów. Daje nam również możliwość świeżego i innowacyjnego podejścia do komunikacji - kontynuował. - Zmiany zachodzą również w innych obszarach. Rozwijamy strukturę zespołu, wzmacniając nasz personel, co oznacza pracę w Hinwil we wszystkich obszarach. To nowa, ekscytująca era dla naszego zespołu.

Alunni Bravi stwierdził, że zespół opracował ulepszone auto, choć w zeszłym roku wyrażali się z podobnym optymizmem. Zgodził się jednocześnie, że potencjał C44 można ocenić tylko w bezpośrednim starciu z rywalami.

- Rozpoczęcie tej nowej ery nie oznacza, że od razu osiągniemy lepszą wydajność - przyznał. - Jednak wszystko, co zrobiliśmy zimą, sprawia, że jesteśmy optymistyczni co do możliwości zrobienia kroku naprzód.

- Pracowaliśmy ciężko pod kierunkiem naszego nowego dyrektora technicznego, Jamesa Key’a, rozwijając nasz projekt we wszystkich obszarach. Podejmowaliśmy bardziej ekstremalne decyzje, starając się poprawić każdy szczegół - zaznaczył.

- Nowa grupa techniczna zrobiła krok do przodu. Jednakże jesteśmy realistami. Zobaczymy, co zrobili nasi konkurenci - wspomniał. - Wiemy, że się poprawiliśmy i niedługo zobaczymy, czy to wystarczy, by rywalizować o lepsze pozycje.

Wszystkie obecne działania Saubera są też częścią procesu przekształcenia formacji w fabryczną stajnię Audi.

- W ciągu tych dwóch lat nasz zespół przejdzie duży proces transformacji w kierunku stania się zespołem fabrycznym Audi od 2026 roku - wskazał. - Skupiamy się jednak na tym, co tu i teraz. Jednak wiemy, że ważne jest, aby każdego dnia budować fundamenty naszego zespołu. Dlatego bardzo ciężko pracujemy nad poprawą wszystkich obszarów naszej organizacji, pod kierownictwem Andreasa Seidla.

W swoim ostatnim sezonie jako Alfa Romeo zajęli dziewiąte miejsce w mistrzostwach świata, z dwoma ósmymi miejscami Valtteriego Bottasa, które stanowią najlepsze wyniki w poprzedniej kampanii. W tej nadchodzącej natomiast spodziewają się lepszych rezultatów.

- Nie możemy mówić o konkretnych celach, ponieważ zawsze trudno jest zobowiązać się w kontekście liczb - zauważył. - Nasze założenia są jasne, poprawić osiągi naszego samochodu i pakietu.

- Przez pakiet rozumiem każdy obszar, od zespołu wyścigowego po działania operacyjne na torze, pit-stopy, strategię - wyjaśnił. - To coś więcej niż tylko wydajność. Praca wre we wszystkich działach, aby zrobić ten krok.