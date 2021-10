Tor w Lusajl ma licencję FIA Grade 1 do rozgrywania wyścigów samochodowych. Obiekt był używany w 2009 roku podczas rundy GP2 Asia. Michael Masi potwierdził, że zostały przeprowadzone wymagane zmiany, aby tor był odpowiedni dla obecnych samochodów F1.

Modyfikacji uległ wjazd do boksów, niektóre krawężniki oraz bariery.

- Całkowicie został zmieniony wjazd do pit-lane. Będzie to drastyczna zmiana, ponieważ tor przede wszystkim był konstruowany do wyścigów motocyklowych. Staramy się przystosować obiekt do obecnych bolidów w stosunkowo krótkim czasie. Nie zostało nam zbyt dużo czasu.

Australijczyk przyznał, że modernizacja toru stanowiła niezwykłe wyzwanie.

- Dużym wyzwaniem było spełnienie obecnych wymogów bezpieczeństwa. Zamontowano wiele podwójnych krawężników. Wzmocniono również bariery. Naszym założeniem jest również, aby w alei znajdowało się 50 garaży. Myślę, że to będzie dobre miejsce na obecny sezon - zakończył.

Michael Masi, Race Director Photo by: Motorsport Images