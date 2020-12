Montezemolo mógłby „naprawić” Ferrari

Ferrari ma za sobą najgorszy od 40 lat sezon. Włoska stajnia nie dość, że nie zbliżyła się do prowadzącego Mercedesa, to osunęła się do środka stawki. SF1000 okazał się niekonkurencyjny i dwaj kierowcy: Charles Leclerc i Sebastian Vettel zdobyli jedynie 131 punktów.

Obok słabej formy sportowej, Ferrari ma również zmartwienia natury organizacyjnej. Tuż przed wyścigowym weekendem w Abu Zabi, z funkcji prezydenta marki zrezygnował Louis Camilleri. Włoskie media szukając następcy, poprosiły o rozmowę di Montezemolo, współautora wielu sukcesów marki, który rozstał się z nią w 2014 roku.

- Czy możliwe jest, że wrócę do Ferrari? To pytanie nie powinno być skierowane do mnie - powiedział Montezemolo w rozmowie z włoską telewizją Rai. - Nikt mnie o nic nie pytał. Sądzę jednak, że wiem, jakie są problemy i jak je naprawić. Obecna sytuacja mnie martwi, ponieważ to trudny czas dla zespołu.

- Aktualne Ferrari różni się wiele od „mojego”. Zwraca wielką uwagę na giełdę i zwiększa produkcję samochodów, ale po raz pierwszy w historii kierownictwo nie za bardzo zna się na Formule 1. Mam nadzieję, że po rezygnacji Camilleriego dobrze wybiorą nowego prezesa. Zespół wymaga wzmocnień. Odpowiednią osobą byłby Stefano Domenicali. Jestem pewien, że dobrze poradzi sobie na swoim nowym stanowisku [szefa Formuły 1].

- Staram się być konstruktywny, ale martwi mnie to, że Ferrari nie prowadziło ani przez jedno okrążenie w tegorocznych mistrzostwach.

Pytany o konkretniejsze wskazanie problemów Ferrari, Montezemolo odparł:

- Przede wszystkim obecny schemat organizacyjny, który nie działa w Formule 1. Nie patrzą, jak zorganizowane są najlepsze zespoły. To typowe dla tych, którym brakuje doświadczenia, wiedzy, a może nawet pokory. Po drugie, aby wygrać, potrzebne są nowe umiejętności. Ja miałem bardzo mocny zespół, ponieważ zawsze starałem się dobierać ludzi doświadczonych.

Ferrari zajęło w sezonie 2020 szóste miejsce wśród konstruktorów.