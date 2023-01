Doradca Red Bull Racing, Helmut Marko, powiedział w wywiadzie dla Auto Motor und Sport, że Sebastian Montoya awansuje do FIA Formuły 3, ale jego zespół na ten sezon nie został jeszcze ogłoszony.

Kierowca, którego ojcem jest znany w świecie Formuły 1 Juan Pablo Montoya, wystartuje w najbliższych dwóch miesiącach w cyklu Formula Regional Middle East w barwach zespołu Hitech.

17-latek wziął udział w swoim pierwszym weekendzie wyścigowym F3 w 2022 roku z Campos Racing, zdobywając siedem punktów na Zandvoort. Montoya zaprezentował się w listopadowych testach posezonowych Formuły 3 w Jerez wraz z Hitech.

- Jestem podekscytowany, że jestem częścią oficjalnego zespołu juniorów Red Bulla. W ubiegłym roku stałem się częścią grupy sportowców tej marki, a teraz będziemy razem pracować nad ostatecznym celem: F1 - napisał Montoya na Instagramie.

W zeszłym roku Sebastian Montoya zajął 13. miejsce w cyklu Formula Regional European Championship, ścigając się dla Premy. W 2021 roku zajął czwarte miejsce we włoskiej F4 i dziewiąte w niemieckiej F4, również z Premą.

17-latek brał także udział w kilku rundach IMSA w kategorii LMP2 - 12 Hours of Sebring u boku swojego ojca, Petit Le Mans i Six Hours of The Glen.