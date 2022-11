More Than Equal - Wsparcie dla kobiet w drodze do F1

Sporty motorowe stale rozwijają się i są jedną z niewielu dyscyplin, w której kobiety i mężczyźni mogą rywalizować ze sobą na równych warunkach. Obecnie kobiety stały się bardziej widoczne w świecie wyścigów, ale wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć, uniemożliwiają im rywalizację na najwyższym poziomie, zwłaszcza w Formule 1.

W Stanach Zjednoczonych w Xfinity NASCAR startowała Natalie Decker, a w serii Truck były trzy kobiety - Jennifer Jo Cobb, Hailie Deegan i Jessica Friesen. Tatiana Calderon i Simona de Silvestro ścigały się na torach ulicznych i tradycyjnych w IndyCar.

WEC miał całkowicie kobiecy zespół Iron Dames, który ścigał się w pełnym sezonie 2022, w tym w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. W tegorocznej kampanii F1 kobiety były reprezentowane tylko w roli kierowców rozwojowych: Jessica Hawkins w Astonie Martinie i Jamie Chadwick w Williams Racing.

Podczas gdy cały sport motorowy czyni postępy w zakresie wsparcia dla kobiet, F1 - uważana za królową sportów motorowych - jest jedną z głównych serii, w której nie ma kobiety-kierowcy startującej na poziomie mistrzostw świata. Natomiast zajmują obecnie wiele wysoko postawionych stanowisk w różnych rodzajach serii wyścigowych. Są m.in. strategami, członkami ekip mechaników, inżynierami, właścicielami zespołów, rzecznikami prasowymi. Jednak z perspektywy prowadzenia samochodu nadal mają ograniczone możliwości.

Kobiety konsekwentnie udowadniają, że mogą odnosić sukcesy na tych samych stanowiskach co mężczyźni - są astronautkami, pracują w wojsku i są globalnymi liderkami w wielu dziedzinach życia, a mimo to nie mogą dostać miejsca w F1. Cykl ten jest liderem w branży sportów motorowych pod względem technologii i innowacji, ale pozostał w tyle z powodu braku płci pięknej w stawce zawodników. W związku z tym, że w najbliższym czasie nie ma szans na zmianę tego stanu rzeczy, zapewnienie dodatkowego wsparcia kobietom i młodym dziewczynom przez cały okres ich startów w formułach juniorskich jest niezbędne.

Inicjatywa More Than Equal ma na celu zmianę braku kobiet kierowców w F1 w ciągu najbliższych 10 lat poprzez specjalistyczny program stworzony w taki sposób, aby zaoferować wsparcie i pomóc przełamać bariery, które powstrzymują młode dziewczyny i kobiety przed rywalizacją na najwyższym poziomie sportów motorowych.

W Series powstało w odpowiedzi na brak możliwości dla kobiet w sportach motorowych, oferując im mistrzostwa, w których mogą rywalizować w oparciu o zasługi w sporcie, dysponując w cyklu takimi samymi bolidami. W Series osiągnęło również kamień milowy w swoim trzecim sezonie i przyciągnęło milionową widownię w Wielkiej Brytanii na wyścig na Silverstone w 2022 roku - był to również pierwszy raz, gdy wydarzenie motorsportowe inne niż F1 przyciągnęło taką oglądalność od 2014 roku.

Milionowa widownia w Wielkiej Brytanii pokazuje, że nie tylko seria wyścigów, w których biorą udział wyłącznie kobiety, ma potencjał, by przyciągnąć podobną liczbę widzów, co zawody zdominowane przez mężczyzn. Z punktu widzenia biznesu jest to cenny rynek, na który można wejść.

Skoro fani tej dyscypliny chcą oglądać kobiety w wyścigach, to czyż nie nadszedł czas, aby znalazło to odzwierciedlenie na najwyższym poziomie?

Co ważniejsze, z głębszej perspektywy, kibice - zwłaszcza kobiety - chcą mieć swoich reprezentantów na torze i mieć wzorce, z którymi mogą się identyfikować. Jeśli młode dziewczyny mogą zobaczyć zawodniczkę startującą w najbardziej elitarnej serii wyścigowej na świecie, daje to motywację do podążania za swoimi marzeniami.

Sporty motorowe są drogie i wymagają dużych nakładów finansowych, aby móc w nich startować, począwszy od wczesnych etapów kartingu, aż do wspinania się po szczeblach kariery w najwyższych seriach wyścigowych, takich jak F1.

Jednym z głównych problemów, z jakimi spotykają się kobiety w trakcie swojej kariery wyścigowej, jest brak dostępnych funduszy i kłopot ze znalezieniem długoterminowych sponsorów. Chociaż problem ten dotyczy również mężczyzn, to jest on bardziej istotny dla kobiet, które muszą zmierzyć się z podwójnymi standardami i przezwyciężyć stare wyobrażenia o tym, jakiej płci powinien być kierowca.

Bez odpowiedniego wsparcia finansowego i sponsorów, zawodniczki często nie mają dostępu do wysokiej jakości sprzętu, programów, treningu fizycznego i najlepszych samochodów, co stawia je w gorszej sytuacji niż mężczyzn.

Celem More Than Equal jest, aby pewnego dnia kobieta nie tylko startowała w F1, ale także została mistrzynią świata. Inicjatywa założona przez byłego kierowcę F1 Davida Coultharda i przedsiębiorcę Karela Komarka chce zidentyfikować bariery uniemożliwiające kobietom wejście i kontynuację kariery w sportach motorowych, a następnie pracować nad ich przezwyciężeniem.

Dzięki inicjatywom takim jak Girls on Track, FIA WIM i różnym innym organizacjom, branża sportów motorowych naciska na zwiększenie liczby kobiet kierowców we wszystkich seriach wyścigowych. Podczas gdy Girls on Track i FIA WIM wspierają młode dziewczyny w ich karierze, organizacja taka jak More Than Equal jest niezbędna dla tych, które chcą rywalizować na najwyższym poziomie, ponieważ skupia się wyłącznie na F1.

Coulthard wierzy, że jeśli More Than Equal znajdzie dziewczyny z całego świata, które pragną i łakną zostać kierowcami wyścigowymi, to inicjatywa jest w stanie stworzyć system wsparcia, który zapewni zasoby potrzebne do tego, aby pomóc im dostać się do F1. Przede wszystkim More Than Equal będzie dążyć do zapewnienia takich samych możliwości i ułatwień kobietom, jakie daje się młodym chłopakom na najwcześniejszym etapie ich kariery wyścigowej, aby miały dużo czasu i zaplecze na osiągnięcie celu, którym jest dostanie się do F1 w ciągu 10 lat.

W tej chwili droga do F1 wydaje się być trudna i pełna niepewności dla kobiet kierowców, ale przyszłość wygląda obiecująco dzięki takim inicjatywom jak More Than Equal. Otrzymując odpowiednie wsparcie i pomoc finansową będą o krok bliżej do przełamania barier w drodze do F1.