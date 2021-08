Jesienny harmonogram F1 opatrzony jest wielkim znakiem zapytania. Po odwołaniu rund w Singapurze, Japonii i Australii, nie ma gwarancji, że uda się pościgać w Turcji, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Brazylii.

Niepewność odwiedzin Stambułu wynika z obostrzeń działających w Wielkiej Brytanii. Turcja znajduje się na tzw. czerwonej liście, co oznacza, iż podróżni powracający z tego kraju muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie, chyba że między wyjazdem z Turcji, a wjazdem na teren Zjednoczonego Królestwa minęło przynajmniej 10 dób. Według pierwotnego planu F1 po wizycie w Stambule miała się udać do Japonii. Rundę na torze Suzuka jednak odwołano.

Problem związany z kwarantanną może spowodować rezygnację z Grand Prix Turcji. W takim wypadku do harmonogramu wskoczyłby trzeci wyścig we Włoszech - na Mugello Circuit. We wrześniu 2020 roku - również w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa - F1 gościła tam po raz pierwszy w historii.

Kolejną z możliwości jest przesunięcie Grand Prix Turcji o tydzień później, czyli na 8-10 października. Około połowy września brytyjskie władze powinny zaktualizować czerwoną listę, a F1 ma nadzieję, że wśród państw na niej obecnych zabraknie Turcji. Jeśli tak by się nie stało, zespoły udałyby się do Stanów Zjednoczonych i odczekały blisko dwa tygodnie do zaplanowanego w dniach 22-24 października, wyścigowego weekendu w Austin. Pokrzyżować te plany może sytuacja epidemiczna - stan Teksas zmaga się obecnie z dużym przyrostem zakażeń.

Na czerwonej liście wydanej przez Wielką Brytanię są również Meksyk i Brazylia - kolejni dwaj gospodarze rund F1. Aby ominąć kwarantannę, wyścigowa karuzela udałaby się z Ameryki Południowej prosto na Bliski Wschód. Katar jest poważnym kandydatem do włączenia do harmonogramu. Jeśli plany związane z Losail International Circuit nie wypalą, opcję rezerwową stanowi rozegranie - wzorem sezonu 2020 - dwóch rund w Bahrajnie.

Data Obecna wersja Możliwe rozwiązanie 26 września Rosja Rosja 3 października Turcja 10 października Turcja/Mugello 17 października 24 października USA USA 31 października Meksyk 7 listopada Brazylia Meksyk 14 listopada Brazylia 21 listopada Katar/Bahrajn 28 listopada 5 grudnia Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 12 grudnia Abu Zabi Abu Zabi