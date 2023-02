Stroll doznał kontuzji podczas rowerowego treningu. Zespół nie zdradza szczegółów na temat dokładnego stanu jego uszkodzonej ręki, ale Kanadyjczyk musiał opuścić całe testy w Bahrajnie.

Możliwe jest, że absencja Strolla rozciągnie się również na początek sezonu.

Mike Krack, szef ekipy, zapewnia, że plan A wciąż zakłada występ Strolla - etatowego kierowcy. Jeśli ten się nie powiedzie, Aston Martin może wykorzystać Felipe Drugovicha, rezerwowego, który w trakcie testów otrzymał dwa poranki.

Jednak gdyby absencja Strolla miała się jeszcze przedłużyć, ekipa z Silverstone może skorzystać z usług Sebastiana Vettela. Czterokrotny mistrz świata pożegnał się z Formułą 1 po zeszłorocznym wyścigu w Abu Zabi. Niemiec ma na koncie 299 występów w grand prix.

- Odbyłem kilka rozmów telefonicznych z Sebem - przyznał Krack. - Podobnie było jednak w zeszłym roku i w przyszłości nadal tak będzie.

Spytany czy Vettel wyraził zainteresowanie potencjalnym powrotem, Krack dodał: - Tego wam nie powiem.

Zaznaczył jednak, że teoretyczny powrót Vettela do F1 jest możliwy, zwłaszcza w przypadku dłuższej absencji Strolla.

- To wszystko to jedynie rozważania. Naszym głównym planem jest mieć Lance’a w samochodzie. Potem zobaczymy. Najpierw jest Bahrajn, a dopiero później Arabia Saudyjska. Nic jeszcze nie zadecydowaliśmy.

- Nie zapominajcie o jednej rzeczy. On miał bardzo szczegółowy plan na swoją emeryturę. I to też trzeba uszanować. Zobaczymy, co się stanie.

Sam Vettel opuścił w ubiegłym sezonie dwa pierwsze wyścigi z powodu pozytywnego wyniku badania w kierunku COVID-19. Zastąpił go wtedy Nico Hulkenberg, obecnie etatowy kierowca Haasa.