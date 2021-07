Gdy w trakcie niedzielnego Grand Prix Wielkiej Brytanii sędziowie obradowali nad karą, Toto Wolff - szef ekipy Mercedesa - zachęcony przez dyrektora wyścigowego Michaela Masiego, mógł przedstawić im swój punkt widzenia. Jego odpowiednik z RBR - Christian Horner, zły z powodu takich okoliczności, również udał się do ZSS, by opinia jego strony nie została pominięta.

Sam Horner uważa jednak, że przedstawiciele zespołów nie powinni mieć dostępu do sędziów w trakcie ich obradowania.

- Widziałem Toto, który lobbował u sędziów i słyszałem, że się do nich udaje, więc upewniłem się, iż nasz pogląd również jest reprezentowany - powiedział Horner. - Nie uważam jednak, by było w porządku, że szef zespołu przekonuje sędziów. Powinni być kompletnie odcięci, by nie można było wywierać na nich żadnego wpływu.

- Dla mnie fakt, że tam poszedł, był nie do przyjęcia. Chciałem być pewny, że opinia będzie zrównoważona i nie będzie nacisku, by wydali „odpowiedni” werdykt.

Horner podkreśla, iż w interesie F1 jest, by sędziowie byli kompletnie niezależni i odcięci od głosów z zewnątrz.

- Nie sądzę, by należało przeszkadzać sędziom. Muszą mieć czyste głowy przy podejmowaniu tych decyzji. Poszedłem do nich, ponieważ słyszałem, że Toto tam jest i prezentuje swoją opinię. Chcemy, by to było uczciwe i wyważone, więc nie sądzę, by ktokolwiek mógł widzieć się z sędziami.

W przeciwieństwie do szefa Red Bull Racing, Michael Masi nie widzi nic złego w odwiedzinach sędziów podczas przerw w wyścigu.

- Jeśli zdarzy się incydent, po wyścigu zapraszamy [przecież] zespoły i kierowców, aby stawili się przed sędziami. Na Monzy w zeszłym roku był przypadek, gdy Lewis Hamilton przyszedł porozmawiać i poznać cały obraz sytuacji [Hamilton wjechał wtedy do zamkniętej alei serwisowej].

- W trakcie wstrzymania [wyścigu] taka możliwość istnieje, więc nie ma powodów, by tego nie robić - podsumował Michael Masi.