Alpine nie zdobyło żadnych punktów w wyścigu w Bahrajnie. Natomiast w Imoli, po karze dla Kimiego Raikkonena, Ocon został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu, a drugi z kierowców francuskiej ekipy - Fernando Alonso, na dziesiątym.

To był wyścig, w którym zespół przedstawił swoją pierwszą dużą aktualizację i chociaż nie mieli tempa pozwalającego na walkę na czele środka stawki, byli zadowoleni z wykonanej pracy.

Wracając jeszcze do GP Emilii-Romanii, Ocon powiedział: - Miło było zdobyć pierwsze punkty w sezonie i pierwsze punkty z marką Alpine. Wyścig nie był łatwy ze względu na decyzje, które należało podejmować podczas zawodów, w odniesieniu do trudnych warunków panujących na torze.

- Myślę, że wiele nauczyliśmy się i na pewno będziemy mogli wykorzystać wszystkie te informacje w następnych wyścigach. Samochód sprawował się dobrze, aktualizacje, które wprowadziliśmy, działały dobrze, a teraz musimy iść do przodu i poczynić jeszcze większe postępy - kontynuował.

Czytaj również: Podwójne wyzwanie przed Alfą Romeo

Ocon uwielbia tor w Portimao, gdzie w najbliższy weekend odbędzie się Grand Prix Portugalii.

- Mogę przyznać, że Portimao to jeden z najprzyjemniejszych torów do jazdy. Ma naprawdę płynne i przyjemne kombinacje zakrętów. Bardzo ucieszyłem się, gdy Portugalia weszła do kalendarza. Myślę, że to świetny obiekt, do tego powinno być ciepło. Nie mogę się doczekać.

- W zeszłym roku warunki były dość trudne, ponieważ przyczepność była dość niska. Kiedy zaczął się wyścig, trochę padało i zapanowało istne szaleństwo - dodał. - Ten weekend też będzie interesujący. Zrobimy wszystko, aby oba samochody zdobyły punkty.

Grand Prix Portugalii odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 2 maja.

Czytaj również: Wątpliwości odnośnie Alonso

akcje