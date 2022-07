Tsunoda od samego początku obecności w Formule 1 dał się poznać jako porywczy kierowca. Szefowie Red Bulla i AlphaTauri musieli temperować swojego podopiecznego, nierzadko wygłaszającego mało parlamentarne komunikaty radiowe.

Helmut Marko, doradca Red Bulla, w niedawnym wywiadzie pochwalił prędkość Tsunody, ale i dodał, że chwilami ciężko wytrzymać z wybuchami gniewu młodego kierowcy. Austriak ujawnił, że zatrudniono psychologa, który ma pomóc „problematycznemu dziecku”, jak określono 22-latka.

Sam Tsunoda przyznał, że pracował już z psychologiem w trakcie rywalizacji na szczeblu Formuły 2 i ma nadzieję, iż aktualny specjalista pomoże mu zachować spokój i konsekwencję.

- Pracowałem już z innym psychologiem w Formule 2 - powiedział Japończyk. - Byłem wtedy zadowolony. Naprawdę cieszyła mnie praca z nim i po części dzięki niemu mogłem awansować do F1.

- Red Bull zatrudnił teraz nowego psychologa, chyba z cztery wyścigi temu. Nie wiem jeszcze czy obecnie działa to dobrze, czy nie. Gdyby to działało odpowiednio, być może nie miałbym kolizji [z Pierrem Gaslym na Silverstone]. Zajmie to jednak trochę czasu. On musi mnie poznać i obaj musimy zrozumieć, jaki kierunek obrać.

- Ale tak... Wydaje mi się, że jednym z moich ograniczeń jest to, iż chwilami się gotuję. Zwłaszcza mózg mi się przegrzewa, kiedy siedzę w samochodzie. Wiem, że muszę się pod tym względem poprawić. Być bardziej konsekwentny.

- Mam więc nadzieję, że nowy trener będzie spisywał się dobrze i wspólnie wypracujemy coś na przyszłość.

Tsunoda jest obecnie szesnastym kierowcą tabeli. Na koncie ma 11 punktów.